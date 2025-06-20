Вместо сельской хаты — роскошный особняк: как выглядит родительский дом Кучмы

Когда-то на этом месте стоял отчий дом экс-президента

Леонид Кучма — бывший президент Украины, который две каденции был на этой должности. Он родом с села Чайкино на Черниговщине, именно там стоял отчий дом экс-президента, который он превратил в роскошный особняк.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит родительский дом Леонида Кучмы в селе, где его именем названа улица. А также о том, что еще для малой родины сделал экс-президент.

Дом Кучмы на улице Кучмы — как он выглядит

Леонид Кучма родился в селе Чайкино Новгород-Северского района в Черниговской области. Именно там, в родительской сельской хате прошло детство и юность будущего президента Украины.

В период своей президентской каденции Кучма не забывал о родном селе. Там он в 2000-2003 годах построил роскошный четырехуровневый особняк на месте старой сельской хаты родителей.

Местные жители вспоминали, что изначально Леонид Данилович якобы не хотел таких хоромов, а мечтал о небольшом уютном домике, куда смог бы приехать отдохнуть и поностальгировать. Возможно поэтому большой зал в построенном особняке он отдал под обустройство общедоступной детской библиотеки. При этом нижние этажи жилые — там останавливался экс-президент во время своих визитов на родину.

Примечательно, что в селе Чайкино назвали улицу именем Кучмы — ту самую, где когда-то был его отчий дом, а сейчас возвышается роскошный особняк. Кроме того, в населенном пункте при содействии Кучмы построили церковь Святой Параскевы, которая была названа в честь матери Кучмы.

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