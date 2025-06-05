Не Трамп, а Трумп. В Германии нашли родной дом деда президента США (фото)

Дед Трампа эмигрировал в США без документов, а его дом стоит до сих пор

Президент США Дональд Трамп, который часто носит на людях красные галстуки, всегда публично подчеркивает шотландские корни матери, а вот свои немецкие корни он предпочитает умалчивать. Однако, как оказалось, у политика есть предок — дед — который родился в Германии. В сети даже показали дом, в котором в 1869 году родился Фредерик Трамп, или Фридрих Трумп (Friedrich Trump).

Родной дом деда Дональда Трампа находится в немецкой деревне Кальштадт, пишет издание Die Welt. Там он родился и до юности жил. Известно, что Фридрих Трумп выучился на парикмахера и в 16 лет без официального разрешения эмигрировал из винодельческого региона Германии в США.

Поначалу дед президента США начал жить в Нью-Йорке, потом — в Сиэтле, где пытался строить бизнес. Однако позже отправился в регион Клондайк на территории Юкон на северо-западе Канады. Там он открыл отель для золотодобытчиков.

Издание отмечает, что изначально предки Трампа носили фамилию Друмпф (Drumpf). Однако в период наполеоновских войн начали использовать фамилии "Трумп". А что касается дома, где родился дед президента США, то выглядит он весьма прилично и опрятно.

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