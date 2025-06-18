У Ольги Богомолец есть свой роскошный замок в Украине: где он и можно ли туда попасть (фото)

Эту территорию бывшая нардеп приобрела в 2007 году

Замок Радомысль — частный замок-музей, который принадлежит бывшему народному депутату и доктору Ольге Богомолец. Он расположен в городе Радомышль в Житомирской области и выглядит просто роскошно.

"Телеграф" побывал на Житомирщине и рассказывает о замке Ольги Богомолец, как туда попасть и сколько стоят экскурсии.

Замок Радомысль. Фото: "Телеграф"

Личный замок, музей и курорт в Радомышле

Ольга Богомолец в 2007 году приобрела территорию, где когда-то была старая мельница. Известно, что эта мельница была сооружена в городе Радомышль в 1902 году и функционировала аж до 1960-х годов. На этом месте с 2007 по 2011 год продолжалась реконструкция, в ходе которой выявили, что мельница была сооружена на остатках фундамента более древней постройки.

Замок Радомысль. Фото: https://www.radozamok.com/

Тогда решили, что это фундамент старой постройки, где когда-то изготавливали бумагу (Папірня). Она упоминается в хрониках 1612- 1615 годов и была построена по приказу архимандрита Киево-Печерской лавры Елисея Плетенецкого. Кроме того в ходе исследований было обнаружено, что здание возведено на подземной гранитной скале, уходящей вглубь земли на несколько метров.

Замок Радомысль. Фото: "Телеграф"

Замок Радомысль. Фото: "Телеграф"

Теперь на этом месте возвышается невероятной красоты замок, в котором Ольга Богомолец обустроила музей домашних икон. В экспозицию музея вошли также иконы из личной коллекции экс-нардепа. Кроме того, в музее представлены экспонаты старожитностей под название "Душа України".

Посетить территорию и музей могут все желающие, однако экскурсии здесь платные и проводят их только в выходные и праздничные дни.

Замок Радомысль. Фото: "Телеграф", https://www.radozamok.com/

Стоимость билетов в Замок Радомысль

Замок Радомысль, стоимость билетов Фото: "Телеграф"

К слову, на территории комплекса также есть бутик-отель с антикварной обстановкой в номерах, а также ресторан. Желающие могут заказать на территории комплекса празднования свадеб, дней рождений или других важных событий, просто отдохнуть в отеле или погулять по территории ландшафтного парка с водопадами и островками.

Отель в замке Радомысль. Фото: https://www.radozamok.com/

Ольга Богомолец в замке Радомысль

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