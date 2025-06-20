Замість сільської хати - розкішний особняк: як виглядає батьківський дім Кучми

Колись на цьому місці стояв батьковий будинок експрезидента

Леонід Кучма — колишній президент України, котрий дві каденції був на цій посаді. Він родом із села Чайкіне на Чернігівщині, саме там стояв батьковий будинок експрезидента, який він перетворив на розкішний особняк.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає батьківський дім Леоніда Кучми у селі, де його ім’ям названо вулицю. А також про те, що ще для малої батьківщини зробив експрезидент.

Будинок Кучми на вулиці Кучми – як він виглядає

Леонід Кучма народився в селі Чайкіне Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Саме там, у батьківській сільській хаті пройшло дитинство та юність майбутнього президента України.

У період своєї президентської каденції Кучма не забував про рідне село. Там він у 2000-2003 роках збудував розкішний чотирирівневий особняк на місці старої сільської хати батьків.

Місцеві жителі згадували, що спочатку Леонід Данилович нібито не хотів таких хоромів, а мріяв про невеликий затишний будиночок, куди зміг би приїхати відпочити та поностальгувати. Можливо тому великий зал у побудованому особняку він віддав під облаштування загальнодоступної дитячої бібліотеки. При цьому нижні поверхи житлові — там зупинявся експрезидент під час своїх візитів на малу батьківщину.

Примітно, що в селі Чайкіне назвали вулицю ім’ям Кучми — ту саму, де колись був його батьківський дім, а зараз височить розкішний особняк. Крім того, у населеному пункті за сприяння Кучми збудували церкву Святої Параскеви, яку було названо на честь матері Кучми.

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