Было время лезть в "умиральную яму"? Почему ВСУ не имели укреплений на границе Сумщины

Две недели назад ситуация была крайне кризисного уровня, говорит Владислав Селезнев

Сообщения немецкой газеты Welt о том, что на Сумщине украинские войска истощены, а российские оккупанты ежедневно якобы захватывают 15-20 км нашей территории и прорывают четвертую линию оборону ВСУ, состоящую только из колючей проволоки, далеки от реалий.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграфа UA рассказал военный журналист, экс-спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017гг.) Владислав Селезнев. Он объяснил, что действительно происходит на Сумщине.

По его мнению, готовящий текст журналист немецкого издания вообще не в теме, поэтому использовал набор тезисов российских пропагандистских ресурсов.

— Ситуация на фронте остается очень сложной: количество боевых столкновений ежесуточно достигает отметки почти в 200 позиций. Враг постоянно атакует, но и несет потери. Давайте посмотрим ситуацию на поле боя в ретроспективе ситуации на территории Сумской области.

Еще две недели назад мы все были готовы лезть в "умиральную яму", потому что ситуация была чрезвычайно кризисного уровня. Затем президент заявил, что максимальное продвижение врага составило до 7 километров. И тут мы задаемся вопросом: почему враг две недели назад активно наступал, а сейчас его продвижение серьезно замедлилось, а кое-где — вообще затормозилось, — говорит военный журналист.

По его словам, ВСУ кое-где проводят контрнаступления и отражают определенные рубежи и позиции, которые до этого занимал враг.

— Что произошло? По факту, враг уперся в наши инженерные фортификации, линии сооружений, окопов, блиндажей, долговременных огневых точек, которые в свое время строили в Сумской области военно-гражданская администрация и другие причастные организации и учреждения, — объясняет экс-спикер Генштаба ВСУ.

Он объяснил, почему это делается в 8-10 км от линии границы, а не непосредственно на рубеже, который отделяет Украину от Российской Федерации.

— Потому что ближе строить невозможно — враг следит за всеми нашими действиями, в том числе за инженерно-техническими подразделениями. Соответственно строить фортификации непосредственно на линии госграницы — это подвергать смертельной опасности наши технические подразделения. А 8-10 км — это расстояние, которое позволяет в более или менее безопасных условиях создавать фортификацию.

Сейчас враг де-факто уперся в те же линии фортификации, и надеяться врагу, что он сможет двинуться дальше в сторону областного центра — Сум — я бы не рисковал, — подытожил Владислав Селезнев.

Напомним, "Телеграф" писал, что на Сумщине заметили бесхозные "зубы дракона", которые могут стать "подарком" россиянам.