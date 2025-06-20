Був час лізти у "помиральну яму"? Чому ЗСУ не мали укріплень на кордоні Сумщини

Два тижні тому ситуація була надзвичайно кризового рівня, каже Владислав Селезньов

Повідомлення німецької газети Welt про те, що на Сумщині українські війська виснажені, а російські окупанти щодня начебто захоплюють 15-20 км нашої території та проривають четверту лінію оборону ЗСУ, яка складається лише із колючого дроту, далекі від реалій.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграфу UA розповів військовий журналіст, ексспікер Генерального штабу ЗСУ (2014-2017р.) Владислав Селезньов. Він пояснив, що насправді відбувається на Сумщині.

На його думку, журналіст німецького видання, який готував текст, взагалі не в темі, тому використав набор тез із російських пропагандистських ресурсів.

— Ситуація на фронті залишається надзвичайно складною: кількість бойових зіткнень щодоби сягає позначки майже в 200 позицій. Ворог постійно атакує, але й зазнає втрат. Давайте подивимось на ситуацію на полі бою в ретроспективі ситуації на території Сумської області.

Ще два тижні тому ми всі були готові лізти у "помиральну яму", бо ситуація була надзвичайно кризового рівня. Потім президент заявив, що максимальне просування ворога склало до 7 кілометрів. І тут ми ставимо собі запитання: чому ворог два тижні тому активно наступав, а зараз його просування серйозно сповільнилося, а подекуди — взагалі загальмувалося, — каже військовий журналіст.

За його словами, ЗСУ подекуди проводять контрнаступи і відбивають певні рубежі та позиції, які до того займав ворог.

— Що сталося? По факту, ворог уперся в наші інженерні фортифікації, ті лінії споруд, окопів, бліндажів, довготривалих вогневих точок, які свого часу будували в Сумській області військово-цивільна адміністрація та інші дотичні організації та установи, — пояснює ексспікер Генштабу ЗСУ.

Він пояснив, чому це робиться на відстані 8-10 км від лінії кордону, а не безпосередньо на рубежі, що відділяє Україну від Російської Федерації.

— Тому що ближче будувати неможливо — ворог пильнує за всіма нашими діями, в тому числі за інженерно-технічними підрозділами. Відповідно будувати фортифікації безпосередньо на лінії держкордону — це наражати на смертельну небезпеку наші технічні підрозділи. А 8-10 км — це та відстань, яка дозволяє у більш-менш безпечних умовах створювати фортифікацію.

Зараз ворог де-факто уперся в ті самі лінії фортифікації, і сподіватися ворогу, що він зможе рушити далі у бік обласного центру — Сум — я би не ризикував, — підсумував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, на Сумщині помітили безгоспні "зуби дракона", які можуть стати "подарунком" росіянам.