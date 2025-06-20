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Був час лізти у "помиральну яму"? Чому ЗСУ не мали укріплень на кордоні Сумщини

Автор
Ігор Тимофєєв
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Боєць ЗСУ
Боєць ЗСУ. Фото Колаж "Телеграф"

Два тижні тому ситуація була надзвичайно кризового рівня, каже Владислав Селезньов

Повідомлення німецької газети Welt про те, що на Сумщині українські війська виснажені, а російські окупанти щодня начебто захоплюють 15-20 км нашої території та проривають четверту лінію оборону ЗСУ, яка складається лише із колючого дроту, далекі від реалій.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграфу UA розповів військовий журналіст, ексспікер Генерального штабу ЗСУ (2014-2017р.) Владислав Селезньов. Він пояснив, що насправді відбувається на Сумщині.

На його думку, журналіст німецького видання, який готував текст, взагалі не в темі, тому використав набор тез із російських пропагандистських ресурсів.

— Ситуація на фронті залишається надзвичайно складною: кількість бойових зіткнень щодоби сягає позначки майже в 200 позицій. Ворог постійно атакує, але й зазнає втрат. Давайте подивимось на ситуацію на полі бою в ретроспективі ситуації на території Сумської області.

Ще два тижні тому ми всі були готові лізти у "помиральну яму", бо ситуація була надзвичайно кризового рівня. Потім президент заявив, що максимальне просування ворога склало до 7 кілометрів. І тут ми ставимо собі запитання: чому ворог два тижні тому активно наступав, а зараз його просування серйозно сповільнилося, а подекуди — взагалі загальмувалося, — каже військовий журналіст.

За його словами, ЗСУ подекуди проводять контрнаступи і відбивають певні рубежі та позиції, які до того займав ворог.

— Що сталося? По факту, ворог уперся в наші інженерні фортифікації, ті лінії споруд, окопів, бліндажів, довготривалих вогневих точок, які свого часу будували в Сумській області військово-цивільна адміністрація та інші дотичні організації та установи, — пояснює ексспікер Генштабу ЗСУ.

Він пояснив, чому це робиться на відстані 8-10 км від лінії кордону, а не безпосередньо на рубежі, що відділяє Україну від Російської Федерації.

— Тому що ближче будувати неможливо — ворог пильнує за всіма нашими діями, в тому числі за інженерно-технічними підрозділами. Відповідно будувати фортифікації безпосередньо на лінії держкордону — це наражати на смертельну небезпеку наші технічні підрозділи. А 8-10 км — це та відстань, яка дозволяє у більш-менш безпечних умовах створювати фортифікацію.

Зараз ворог де-факто уперся в ті самі лінії фортифікації, і сподіватися ворогу, що він зможе рушити далі у бік обласного центру — Сум — я би не ризикував, — підсумував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, на Сумщині помітили безгоспні "зуби дракона", які можуть стати "подарунком" росіянам.

Теги:
#Сумська область #Владислав Селезньов #ЗСУ #військові укріплення