На ремонт ТЦК в Сумской области планируют потратить полмиллиона: сколько дронов можно купить

Никаких авансовых платежей не предусмотрено

В Сумской области, которая регулярно страдает от российских обстрелов, запланировали выделить значительные средства на ремонтные работы. Речь идет за один из отделов ТЦК в регионе.

Согласно обнародованному тендеру на Prozorro, на текущий ремонт здания РТЦК и СП планируется потратить 550 тысяч гривен.

Заказчиком выступает Квартирно-эксплуатационный отдел города Сумы. Работы должны быть выполнены до конца 2025 года.

Что интересно, за эти средства украинские защитники могли бы получить важное усиление в виде боевых БПЛА:

Около 11 разведывательных дронов типа DJI Mavic 3 (стоимостью примерно 50 тысяч гривен каждый);

Или 5-6 ударных FPV-дронов средней ценовой категории с необходимым оборудованием;

Или 2-3 более мощных тактических дрона с тепловизорами и расширенными возможностями.

Тендерные предложения будут приниматься до 25 апреля, а электронный аукцион запланирован на 28 апреля.

Оплата за ремонт здания РТЦК и СП будет произведена после полного выполнения работ. Исполнитель получит 100% средств в течение 10 банковских дней после предоставления услуги. Никаких авансовых платежей не предусмотрено. Все работы должны быть завершены по 31 декабря 2025 года.

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