На ремонт ТЦК в Сумской области планируют потратить полмиллиона: сколько дронов можно купить
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Никаких авансовых платежей не предусмотрено
В Сумской области, которая регулярно страдает от российских обстрелов, запланировали выделить значительные средства на ремонтные работы. Речь идет за один из отделов ТЦК в регионе.
Согласно обнародованному тендеру на Prozorro, на текущий ремонт здания РТЦК и СП планируется потратить 550 тысяч гривен.
Заказчиком выступает Квартирно-эксплуатационный отдел города Сумы. Работы должны быть выполнены до конца 2025 года.
Что интересно, за эти средства украинские защитники могли бы получить важное усиление в виде боевых БПЛА:
- Около 11 разведывательных дронов типа DJI Mavic 3 (стоимостью примерно 50 тысяч гривен каждый);
- Или 5-6 ударных FPV-дронов средней ценовой категории с необходимым оборудованием;
- Или 2-3 более мощных тактических дрона с тепловизорами и расширенными возможностями.
Тендерные предложения будут приниматься до 25 апреля, а электронный аукцион запланирован на 28 апреля.
Оплата за ремонт здания РТЦК и СП будет произведена после полного выполнения работ. Исполнитель получит 100% средств в течение 10 банковских дней после предоставления услуги. Никаких авансовых платежей не предусмотрено. Все работы должны быть завершены по 31 декабря 2025 года.
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