Підлітки співали російську пісню на тлі прапора України під Дніпром (відео)

У соцмережах спалахнув скандал

На Дніпропетровщині підлітки зняли відео, де співали російську пісню на тлі українського прапора. Інцидент стався у селищі Дніпровське Кам’янського району. У самому Кам’янському нерідко бувають потужні обстріли росіян.

Підлітки виклали скандальне відео в ТікТок, після чого воно розлетілося українськими соцмережами з коментарями, що засуджують.

Підлітки співають "Дорадуру" на тлі прапора України

Що кажуть автори ролика

Після публікації відео в Telegram-каналі "Труха Кам’янське", у коментарях з’явилося пояснення, ймовірно, від авторів ролика Текст називається "Звернення від нашої групи".

"Ми хочемо чітко і відкрито заявити: ми ніколи не ставили за мету якимось чином пропагувати Росію або підтримувати щось негативне. Ні в словах, ні в діях у нас не було і немає злого наміру", — йдеться у публікації.

Автори наголошують, що не бачили українського прапора на задньому фоні та тим більше не робили нічого навмисне. Вони стверджують, що це збіг, а не провокація.

"Сама пісня не несе жодного політичного чи ворожого змісту — вона просто була виконана російською мовою. Так само вона могла б бути англійською, українською чи будь-якою іншою. До того ж безліч українських артистів також співають російською мовою, і в цьому немає нічого соромного", – пишуть підлітки.

У зверненні також йдеться, що автори ролика глибоко поважають "український народ і особливо українських військових, завдяки яким ми всі можемо жити, говорити, творити та бути вільними".

На завершення підлітки побажали всім миру, сил та спокійного вечора, а також написали "Слава Україні!" Звернення було підписано так: by:strituxakpk.

Що це за пісня і як її виконавиця ставиться до війни в Україні

Підлітки виконували пісню про кохання "Дорадура" співачки з Росії на ім’я Дора. Вона працює в жанрі "к’ют-рок", який відрізняється поєднанням м’якого дівочого вокалу та важкої гітарної музики.

Як повідомляє Stars About War, 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, співачка скасувала вихід свого альбому Miss, запланований на 25 лютого.

Тоді вражена дівчина написала в соцмережах: "Я навіть не знаю, як у такий складний час випускати альбом. Це здається таким неважливим і дурним. Мені нескінченно шкода, це все неймовірно страшно. Хотілося б мені, щоб це було неправдою. Альбому сьогодні не буде. Прошу, бережіть себе". Також вона писала "Ненавистю ви нічого не вирішите" та "Живімо у мирі".

Після цього виступи Дори в різних містах стали скасовувати. Стало відомо, що її включили до чорного списку артистів з антивоєнною позицією.

Проте не всі концерти співачки відбуваються гладко. Так, у червні 2024 року було скасовано концерт у Саратові. Причиною була публікація депутата Блатмана, якого обурила антивоєнна позиція Дори.

Раніше відома українська ТікТок блогерка Аліна Липницька, яка відрізняється худорлявістю, приїхала до Одеси. Дівчина нарвалася на критику через російську музику, яку використовувала при записі ролика на пляжі.