Самая худая блогерша Украины нарвалась на хейт в сети из-за русских песен в Одессе (видео)

На четвертом году войны девушка использует русскую музыку

Известная украинская тик-ток блогерша Алина Липницкая, которая отличается худощавостью, приехала в Одессу. Впрочем, девушка нарвалась на критику из-за российской музыки. Также недавно мы рассказывали о блогерше, которая нецензурно высказалась о Киеве.

Липницкая распространила ролик на своей странице в тик-токе, где она двигается под трек "Дисконнект" российских исполнителей Элджея и Кравца. Они молчат о войне, начатой Россией против Украины. Ролик под русскую песню блогерша записала во время отдыха на пляже в Одессе. Видео уже набрало 30 тысяч просмотров.

Лепницкая двигается под русскую песню

Пользователи сети уже успели выразить свое возмущение из-за использования русской музыки. Для чего украинская блогерша на четвертый год полномасштабного вторжения россиян публикует их песни — непонятно. Пока Алина никак не отреагировала на комментарии.

"Украинских песен не нашлось для видео?".

"Русские песни использует, разве можно?"

"То есть больше не нашлось, под что танцевать в Одессе, кроме песни исполнителя, который кричал, что Крым — это раша? Почему таких блогеров не кенселят".

Стоит отметить, что у Липнцицкой есть ролики в тик-токе и с украинскими песнями. К примеру, она постила видео с треками Гели Зозули, Наталки Карпы, Насти Каменских, Алины Гросу и других.

Ранее "Телеграф" рассказывал о блогерше Владе Роговенко, которая дала взятку за выезд своего мужа из Украины во время военного положения. Поэтому она нарвалась на критику украинцев.