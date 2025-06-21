Россия атаковала Кременчуг особо опасным оружием. Как оно выглядит и что известно о последствиях (фото)

Ночью оккупанты ударили по Кременчугу, в результате чего получил ранение мирный житель

После ночной атаки 21 июня на Кременчуг Полтавской области жители города обнаруживают обломки снарядов с впечатляющими элементами. Россия применяет боеприпасы, наносящие максимальные потери среди гражданского населения.

Об этом пишет местный паблик. Один из горожан рассказал, что утром наткнулся на обломок, застрявший в дереве во дворе — и внутри оказалось множество вкраплений металла.

После обстрела Кременчуга люди находят опасные обломки

После обстрела Кременчуга люди находят опасные обломки

Эксперты объясняют, что такие боеприпасы используют для того, чтобы усилить поражение живой силы, то есть для того, чтобы нанести как можно больше ранений и смертей среди гражданского населения.

Что известно об обстреле города на Полтавщине

В ночь на 21 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на регион. Воздушная тревога началась еще вечером 20 июня, около 21:16, в связи с угрозой ударных дронов типа "Шахед", направлявшихся в сторону Полтавской области. Уже около 0:32 в Кременчуге раздались взрывы.

По официальной информации Полтавской областной военной администрации (ОВА), во время этой атаки большинство воздушных целей были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Тем не менее, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объекты энергетической инфраструктуры, а также на открытую местность.

"Один человек получил травмы средней тяжести", — заявил глава ПОВА Владимир Когут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 июня Кременчуг провел ночь под звуки взрывов и воздушных тревог. Российские войска совершили массовую атаку на город с начала полномасштабной войны, применив одновременно различные виды вооружения — от ударных дронов до баллистических ракет.