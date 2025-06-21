Россия атаковала Кременчуг особо опасным оружием. Как оно выглядит и что известно о последствиях (фото)
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Ночью оккупанты ударили по Кременчугу, в результате чего получил ранение мирный житель
После ночной атаки 21 июня на Кременчуг Полтавской области жители города обнаруживают обломки снарядов с впечатляющими элементами. Россия применяет боеприпасы, наносящие максимальные потери среди гражданского населения.
Об этом пишет местный паблик. Один из горожан рассказал, что утром наткнулся на обломок, застрявший в дереве во дворе — и внутри оказалось множество вкраплений металла.
Эксперты объясняют, что такие боеприпасы используют для того, чтобы усилить поражение живой силы, то есть для того, чтобы нанести как можно больше ранений и смертей среди гражданского населения.
Что известно об обстреле города на Полтавщине
В ночь на 21 июня российские войска совершили массированную комбинированную атаку на регион. Воздушная тревога началась еще вечером 20 июня, около 21:16, в связи с угрозой ударных дронов типа "Шахед", направлявшихся в сторону Полтавской области. Уже около 0:32 в Кременчуге раздались взрывы.
По официальной информации Полтавской областной военной администрации (ОВА), во время этой атаки большинство воздушных целей были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Тем не менее, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объекты энергетической инфраструктуры, а также на открытую местность.
"Один человек получил травмы средней тяжести", — заявил глава ПОВА Владимир Когут.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 июня Кременчуг провел ночь под звуки взрывов и воздушных тревог. Российские войска совершили массовую атаку на город с начала полномасштабной войны, применив одновременно различные виды вооружения — от ударных дронов до баллистических ракет.