Дешевый, но опасный: из чего на самом деле сделан "Шахед" и чем могут ответить ВСУ

Российские дроны могут стоить в разы дешевле, чем оценивают некоторые эксперты

Россия значительно удешевила производство ударных беспилотников типа Shahed-136 (в РФ — "Герань"), локализовав их сборку на собственных заводах.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский эксперт по беспилотной авиации Валерий Романенко. По словам специалиста, себестоимость одного такого дрона в условиях массового производства в РФ оценивается примерно в 50 000 долларов. Но цена реализации может быть значительно выше.

Сколько стоит русский дрон типа "Шахед"

"Двигатель (китайская копия немецкого авиамотора) стоит более 20 тысяч, корпус — 5-10 тысяч долларов. Корпус углепластиковый, оборудование — в основном китайское, хотя несколько микросхем — американские, от Texas Instruments", — пояснил эксперт.

Также для снижения стоимости россияне массово закупают комплектующие из Китая – в частности, авионику, элементы навигации и другие недорогие компоненты.

Эффективны ли "шахеды"

Как отмечает Романенко, даже при значительном удешевлении "Шахед" остается эффективным оружием: дальность полета – до 1500 км, боевая часть – уже до 90 кг взрывчатки. Американские разведчики фиксировали дальность полета отдельных моделей даже до 2000 км.

Для сравнения, украинский ударный дрон "Бобер" имеет меньшую дальность (600-700 км) и меньшую боевую часть, но ориентировочно стоит 107 тысяч евро. Эксперт отметил, что высокая стоимость частично объясняется малосерийным производством.

А в РФ уже работает массовое производство. Их комплекс постоянно усовершенствуется — улучшается навигация, увеличивается дальность, боевая часть, добавил Романенко.

Сколько беспилотников может производить РФ

В начале 2025 года появлялась информация, что Россия может производить до 500 дронов-камикадзе в день, но эти цифры эксперт назвал преувеличением – до 1000 аппаратов в месяц, включая "Герань-2" (русифицированный "шахед") и дроны-приманки "Гербера" и "Пародия".

Ключевыми производственными центрами остаются заводы в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане и городе Ижевск Республики Удмуртия. Именно эти объекты, по мнению Валерия Романенко, должны стать одним из главных приоритетов для украинских дальнобойных ударов.

"Бить по производителям – это лучший способ противостоять", — добавляет специалист.

Ранее "Телеграф" писал, почему "шахеды" стали опаснее. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал о том, сколько стоят "шахеды" и где наш ответ в виде аналогичных дронов.