Кофе не работает — обратитесь в СБУ: в TikTok завирусился ролик о "пробуждении" украинцев

Пользователи соцсети не остались в стороне

Служба безопасности Украины создала публикацию, которая стала быстро вирусной и вызвала волну обсуждений в сети. На этот раз спецслужба решила подать свою работу сквозь призму юмора — и попала в "яблочко".

Данное видео было опубликовано в TikTok. Ролик начинается со сравнения утренних способов "проснуться".

На первом слайде — чашка кофе с оценкой 5/10. Далее — изображение душа, который уже более эффективен, оцененный в 6/10. А вот настоящее "пробуждение" демонстрирует финальная часть видео, где группа СБУ проводит обыск и задержание. Этот "метод" мгновенно получает максимальную оценку — 100/10.

Пользователи соцсетей не остались в стороне. В комментариях – шквал реакций. Один из зрителей иронически замечает: "Шахед забыли".

Реакции украинцев под видео

Другой с сарказмом обращается в СБУ: "Не уходите ко мне, я вас боюсь". Кому-то такое "пробуждение" показалось слишком убедительным: "Нет, спасибо. Я лучше кофе выпью". Еще один комментатор с юмором подытоживает: "Вот так я и пробудился".

Реакции украинцев под видео

Реакции украинцев под видео

Таким образом СБУ не только информирует о своей деятельности, но и использует современные форматы коммуникации для того, чтобы быть ближе к гражданам, особенно молодежи. И судя по реакциям, такая стратегия вполне себя оправдывает.

Ранее "Телеграф" писал о не менее креативном ролике от украинской спецслужбы. СММник собрал курьезную подборку фотографий-образов с задержанными фигурантами, что мгновенно подорвало медийные платформы.