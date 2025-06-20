"Он не сдается...": Гордон стал мемом из-за своих громких заявлений о Путине

Как только появляется новое тревожное заявление от Гордона — зрители уже не воспринимают его серьезно

В сети набирает популярность новый мем, иронизирующий над частыми заявлениями журналиста Дмитрия Гордона о "смерти" или "критическом состоянии здоровья" российского президента-диктатора Владимира Путина. Украинцы с юмором подходят к информационному фону, где "Путин вот-вот умрет" звучит уже годами — и в этом контексте появилась новая меткая визуальная шутка.

Соответствующее фото было опубликовано в популярном Telegram-канале.

На изображении – классическое противопоставление эмоций и стойкости. Слева — плачущая женщина с подписью: "Почему ты никак не сдашься?", что олицетворяет отчаяние уже уставших ждать подтверждения очередных "сенсаций" о смерти главы Кремля. Справа — "Гигачад" (персонаж-мем, символизирующий идеального, сильного, неуязвимого мужчину) с подписью: "Ибо он не сдается…".

В нижней части изображения — скриншоты реальных заголовков из YouTube-канала Дмитрия Гордона, годами обещающих "вот-вот все изменится".

Украинцы подхватили громкие заголовки известного журналиста и создали мэм

Именно это, по мнению пользователей, и стало источником интернет-иронии: как только появляется новое тревожное заявление — зрители уже не воспринимают его всерьез, вместо этого ждут очередного мема.

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать. Один из пользователей считает, что журналист просто пытается снова привлечь к себе внимание: "Гордон уже хайповать хочет, потому что его просмотры падают. Только он не понимает, что просмотры падают, потому что он по-русски говорит…" — пишет он, отмечая, что переход на украинский язык мог бы помочь, но зрители уже теряют интерес.

Это мнение подхватывает другой зритель: "У него падают просмотры, потому что он п****ол. Вот и все. Не надо искать скрытый смысл там, где его нет".

Что пишут в комментариях под постом с мемом

Эта шутка стала очередным примером того, как украинцы превращают напряжение войны и информационной борьбы в креатив, иронию и сатиру. Мем не только развлекает, но и тонко намекает на необходимость большей ответственности в подаче "сенсационных" новостей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России продолжается Петербургский международный форум, который помимо выступлений представителей российского политического истеблишмента превратился в арену для демонстрации так называемых "духовных инициатив". От появления Владимира Путина в мультфильме "Простоквашино" дело дошло до более креативных мемов.