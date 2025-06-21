"А так можно было?" Украинки насмешили ТикТок идеей, как комфортно ездить в плацкарте УЗ

Мнения пользователей разделились

В сети зависло видео, как две девушки смогли обустроить в плацкартном вагоне "Укрзализныци" частное пространство. И это без дополнительных конструкций или материалов.

Соответствующий ролик распространила женщина в Tik Tok. Он быстро набрал кучу просмотров и неоднозначных реакций.

На видео видно, как две боковые полки в плацкарте женщины превратили в фактически частное пространство. Они повесили простыню так, что она образовала как бы перегородку. А так как нижние боковые полки в плацкарте можно превратить в стол и два сиденья, это стало уединенной комнатой. К тому же женщины добавили еще больше комфорта в путешествии, заказав себе суши и взяв бокалы с напитками.

Такая заблаговременная тщательная подготовка, по словам автора видео, сделала поездку в плацкарте еще более комфортной. Ведь многие жалуются на эти вагоны из-за отсутствия личного пространства.

Однако мнения пользователей в комментариях разделились. Одни писали, что это классный лайфхак, и он действительно работает, если хочется уединиться. А некоторые отмечали, что это нарушает правила безопасности в вагоне, поэтому проводник должен был что-то сделать. Были люди, которые просто смеялись в комментариях.

Напомним, недавно девушку не пустили в поезд с собакой. Уже известно, чем закончился скандал с "Укрзализныцей".

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