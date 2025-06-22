Сырский назвал самую эффективную сторону Украины в войне: это признают даже в России

Эффективность украинских Deep Strike косвенно подтверждают и в самой России

Дальнобойные удары (Deep Strike) Сил обороны по территории России являются сильной стороной Украины. Эффект от них намного превышает затраты.

Об этом сказал Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". По его словам, эффективность наших ударов примерно в 15 раз превосходит наши затраты на поражение.

"Наверное, это одна из самых сильных наших сторон", — сказал Главком.

Сырский отметил, что эффективность украинских Deep Strike косвенно подтверждают и в самой России.

"Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона пригласила как одно из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это говорит только о том, что наши удары действительно эффективны", — подчеркнул Сырский.

Также Главнокомандующий заверил, что удары Украины вглубь территории РФ будут продолжаться. Более того, их масштабы и дальность будут увеличиваться.

"С учетом того, что мы не воюем против населения, мы воюем и уничтожаем сугубо военные объекты", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, как Киев атакует критическую для войны пороховую отрасль России.