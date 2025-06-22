Враг наступает, но...: Сырский рассказал о ситуации в Сумской и Курской областях

Российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек

Успешная операция ВСУ в Курской области сорвала масштабные планы россиян по наступлению и заставила противника передислоцировать ряд своих сил. В настоящее время украинские военные контролируют часть территории в Курской области, а в Сумской им удалось стабилизировать ситуацию.

Об этом сказал Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". Он напомнил, что операция позволила не допустить "взятие" врагом Покровска, ведь ему пришлось растянуть свои силы.

"Вы помните, что в свое время наша Курская операция оттянула около 63 тысяч российских военных, а суммарно с северокорейцами – около 70 тысяч. Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, позволило перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не состоялось и благодаря проведению нами Курской операции", — отметил Сырский.

Главком подчеркнул, что в апреле 2025 года российские части (около 60 тысяч человек) получили задание переместиться на новые направления и пополнить наступательные группировки на Запорожском, Херсонском направлениях, чтобы увеличить темп наступления. Однако активные действия ВСУ в Глушковском районе Курской области не дали врагу возможности воплотить его планы в жизнь.

По итогу, эти части были передислоцированы на другие направления. В то же время, одна из бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление.

Глушковский район Курской области на карте

"И сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия именно в Глушковском районе, на территории РФ.

Учитывая сложившуюся ситуацию, российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. Две десантные дивизии, еще четыре основных бригады из России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены Северослобожанском направлении", — рассказал генерал.

В этой части противник сейчас ведет наступательные действия. Они в настоящее время остановлены на рубеже Кондратовки, Андреевки, Яблоновки, Юнаковки. Далее эта линия выходит на государственную границу и частно переходит на территорию России.

"Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись через неделю от 200 до 700 метров", — добавил главком.

Где назодятся Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка на карте

Юнаковка на карте в отдалении

Сырский акцентировал, что украинской группировкой руководит бригадный генерал Олег Апостол, назначенный на должность командующего Десантно-штурмовыми войсками.

"Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши предупредительные действия в ответ на возможное наступление противника", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2025 года российский президент Владимир Путин приехал в Курскую область. Он якобы провел встречу с волонтерами и посетил город, где расположена Курская АЭС — Курчатов.