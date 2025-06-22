Враг наступает, но...: Сырский рассказал о ситуации в Сумской и Курской областях
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Российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек
Успешная операция ВСУ в Курской области сорвала масштабные планы россиян по наступлению и заставила противника передислоцировать ряд своих сил. В настоящее время украинские военные контролируют часть территории в Курской области, а в Сумской им удалось стабилизировать ситуацию.
Об этом сказал Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент "Телеграфа". Он напомнил, что операция позволила не допустить "взятие" врагом Покровска, ведь ему пришлось растянуть свои силы.
"Вы помните, что в свое время наша Курская операция оттянула около 63 тысяч российских военных, а суммарно с северокорейцами – около 70 тысяч. Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, позволило перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не состоялось и благодаря проведению нами Курской операции", — отметил Сырский.
Главком подчеркнул, что в апреле 2025 года российские части (около 60 тысяч человек) получили задание переместиться на новые направления и пополнить наступательные группировки на Запорожском, Херсонском направлениях, чтобы увеличить темп наступления. Однако активные действия ВСУ в Глушковском районе Курской области не дали врагу возможности воплотить его планы в жизнь.
По итогу, эти части были передислоцированы на другие направления. В то же время, одна из бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление.
"И сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия именно в Глушковском районе, на территории РФ.
Учитывая сложившуюся ситуацию, российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. Две десантные дивизии, еще четыре основных бригады из России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены Северослобожанском направлении", — рассказал генерал.
В этой части противник сейчас ведет наступательные действия. Они в настоящее время остановлены на рубеже Кондратовки, Андреевки, Яблоновки, Юнаковки. Далее эта линия выходит на государственную границу и частно переходит на территорию России.
"Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись через неделю от 200 до 700 метров", — добавил главком.
Сырский акцентировал, что украинской группировкой руководит бригадный генерал Олег Апостол, назначенный на должность командующего Десантно-штурмовыми войсками.
"Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши предупредительные действия в ответ на возможное наступление противника", — подытожил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2025 года российский президент Владимир Путин приехал в Курскую область. Он якобы провел встречу с волонтерами и посетил город, где расположена Курская АЭС — Курчатов.