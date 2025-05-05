Помидоры станут большими и сочными, если посадить возле них это растение

Возле томатов стоит посадить одно растение для хорошего урожая

Помидор – вкусный и полезный овощ, который любят украинцы. Однако он достаточно требователен в уходе, поэтому нужно знать определенные особенности выращивания томатов, чтобы собирать большой урожай.

Для того чтобы собирать крупные и сочные плоды, важно, чтобы томаты росли на солнечных участках. Также нужно вовремя поливать овощи, чтобы они росли. При этом есть растение, положительно влияющее на развитие помидоров. Речь идет о базилике, пишет Expess.

Что посадить возле помидоров

Базилик отпугивает вредителей от помидоров и привлекает насекомых, опыляющих растения. В то же время томаты улучшают рост и вкус базилика. Преимущество этого растения состоит в том, что оно не поглощает много питательных веществ из земли. Поэтому почва не будет истощаться.

Базилик предупреждает о болезнях, которые могут развиваться на соседних растениях. Потому что на его листьях раньше других растений появляются пятна. Так вы получаете время, чтобы предотвратить распространение болезни на ваши насаждения.

Базилик, фото Freepik

Считается, что у томатов становится лучше вкус, если они растут рядом с базиликом. Также это касается моркови, перца, кабачков, орегано и петрушки.

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