Помидоры станут большими и сочными, если посадить возле них это растение
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Возле томатов стоит посадить одно растение для хорошего урожая
Помидор – вкусный и полезный овощ, который любят украинцы. Однако он достаточно требователен в уходе, поэтому нужно знать определенные особенности выращивания томатов, чтобы собирать большой урожай.
Для того чтобы собирать крупные и сочные плоды, важно, чтобы томаты росли на солнечных участках. Также нужно вовремя поливать овощи, чтобы они росли. При этом есть растение, положительно влияющее на развитие помидоров. Речь идет о базилике, пишет Expess.
Что посадить возле помидоров
Базилик отпугивает вредителей от помидоров и привлекает насекомых, опыляющих растения. В то же время томаты улучшают рост и вкус базилика. Преимущество этого растения состоит в том, что оно не поглощает много питательных веществ из земли. Поэтому почва не будет истощаться.
Базилик предупреждает о болезнях, которые могут развиваться на соседних растениях. Потому что на его листьях раньше других растений появляются пятна. Так вы получаете время, чтобы предотвратить распространение болезни на ваши насаждения.
Считается, что у томатов становится лучше вкус, если они растут рядом с базиликом. Также это касается моркови, перца, кабачков, орегано и петрушки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда лучше сажать лук, чтобы получить большой урожай.