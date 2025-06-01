Масштабная "демилитаризация" Путина: Западные СМИ осветили блестящую спецоперацию СБУ и вспомнили Трампа

Ведущие западные СМИ отреагировали на блестящую специальную операцию Службы безопасности Украины по уничтожению российской авиации. Это событие привлекло большое внимание, ведь украинские дроны атаковали российские аэродромы на большой территории.

Зарубежные СМИ, среди которых The New York Times, Politico, Washington Post, Guardian, Telegraph, BBC и CNN, подробно осветили это событие. Не забыли упомянуть и о переговорах, и об отставке командующего Сухопутными войсками Драпатого после трагедии на полигоне на Днепропетровщине.

The New York Times: Украина атакует авиабазы на обширной территории России

Американское издание The New York Times отметило, что "Украина начала одно из самых масштабных наступлений войны против авиабаз на территории России – скоординированную операцию, направленную на объекты от восточной Сибири до западной границы России, в результате которой несколько российских самолетов оказались в огне". Журналисты упомянули, что эти атаки произошли на фоне трагедии на украинской военной учебной базе, где погибли солдаты. Они также сообщили о заявлении Михаила Драпатого, подавшего в отставку с должности командующего Сухопутными войсками Украины, чувствуя "личную ответственность за трагедию".

Politico: Украина заявляет, что поразила десятки российских бомбардировщиков в дерзкой атаке беспилотников

Издание Politico сообщило : "Служба безопасности Украины в воскресенье отправила шквал беспилотников для атаки четырех военных аэродромов в России, ликвидировав 41 московский стратегический бомбардировщик".

The Washington Post: Украина нанесла далеко идущие удары беспилотниками по российским самолетам

По информации The Washington Post, "беспилотники, контрабандой ввезенные в Россию, поразили базы в Сибири и на Дальнем Востоке, уничтожив 41 самолет, несущие крылатые ракеты и обнаруживающие вражеские самолеты, сообщил украинский чиновник". демилитаризация".

The Guardian: Украина совершила масштабную атаку беспилотниками по российским бомбардировщикам

The Guardian подчеркнуло : "Сообщения об ударах по четырем авиабазам в Сибири знаменуют эскалацию трансграничных вторжений перед запланированными мирными переговорами". В статье также говорится, что эти атаки "обнаружили слабые места в мощном российском аппарате безопасности, который предотвращает диверсионные операции глубоко внутри ее территории".

The Telegraph: Украинские дроны уничтожили бомбардировщики Путина. Секретная операция по контрабанде сделала это возможным

The Telegraph описал процесс подготовки к операции: "Крошечные устройства были контрабандой ввезены в страну под наблюдением СБУ". Издание также процитировало представителя службы безопасности, который сообщил, что "в общей сложности был сбит 41 российский военный самолет стоимостью около 7 миллиардов долларов". "Это нападение произошло на критическом этапе войны, когда мирный план Дональда Трампа висит на волоске", — пишет издание.

BBC: Украинские дроны "вылетели из грузовиков" перед ударами по бомбардировщикам во время масштабного нападения в России

Как пишет в BBC, "Украина утверждает, что в результате масштабной атаки беспилотников "горели" более 40 российских бомбардировщиков". Издание также привело слова Владимира Зеленского: "Это украинские действия, несомненно, войдут в историю".

CNN: Украина проводит "масштабную" операцию, направленную против российских авиабаз

CNN со ссылкой на источник в СБУ сообщил, что "Украина нанесла масштабные удары беспилотников по ряду авиабаз в глубинке России, уничтожив несколько боевых самолетов". В статье отмечено, что "эти атаки являются самыми амбициозными одновременными ударами по российским авиабазам, совершенным Украиной с начала войны".

Напомним, 1 июня 2025 года на пяти российских аэродромах, среди которых "Оленья" в Мурманской области и "Белая" в Иркутской области — возникли большие возгорания. Эти объекты являются базами для стратегической авиации российских вооруженных сил. Служба безопасности Украины осуществила целевую операцию по ликвидации вражеских бомб. ночи наносит удары по украинским населенным пунктам.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский поделился блестящими деталями атаки СБУ на РФ. 7 млрд долларов США – ориентировочная стоимость стратегической авиации врага.