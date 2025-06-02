Малюк провел одну из лучших операций в истории мировых спецслужб, — эксперт о поражении стратегической авиации РФ

Один из козырей Украины — лучшая в мире спецслужба

Операция Службы безопасности Украины по поражению стратегической авиации России стала одной из лучших в истории мировых спецслужб. Теперь в других странах ориентируются не на Моссад, а на СБУ.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Разница между стоимостью самой операции и стоимостью поврежденных самолетов – колоссальная.

Политолог подчеркивает, что если три года назад шла речь о том, что Украине нужен свой Моссад, то теперь большинство стран мечтает о своей СБУ. "Операция "Паутина" задала тот уровень, на который будут ориентироваться все страны мира. Операция, поразившая 34% стратегической авиации РФ (41 самолет!) – действительно не имеет аналогов в истории.

"Можем только представить, какие эмоции были у главы СБУ Василия Малюка, который полтора года готовил эту операцию и докладывал о ходе подготовки Владимиру Зеленскому. Вчера речь уже шла о ее успешной реализации. За три года Малюком сделано невозможное и спецслужба выведена в ряды лучших спецслужб мира", — акцентирует эксперт.

Загородний отмечает, что "Паутина" — операция исключительно СБУ, к которой не имеют отношения спецслужбы других стран. "Стоимость между техникой, которая была использована, и техникой россиян в сотни тысяч раз! Россия одномоментно потеряла технику на 7 миллиардов долларов! Технику стратегическую, которой бомбила Украину. Для Запада операция стала шоком и продемонстрировала, что дроны полностью меняют войну даже с ядерным государством. И в авангарде этих изменений идет Украина", – пишет политолог.

"Один из президентов западного мира часто любит говорить о козырях. И просит их продемонстрировать. Украина показала один из таких козырей. Это лучшая в мире спецслужба, способная проводить такие невероятные операции. Украина демонстрирует силу. И эта сила сегодня очень важный аргумент для западного мира", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее СБУ провела историческую спецоперацию в тылу Российской Федерации, в результате которой был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации.