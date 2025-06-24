Советские власти подорвали на Донбассе ядерную бомбу: чем это закончилось

Опасность распространения радиации сохраняется до сих пор

На окраине Донецкой области, в районе бывшего города Юнокоммунаровск (сегодня — Бунге), глубоко под землёй скрывается необычное и малоизвестное наследие советской эпохи. Здесь, в 1979 году, в недрах шахты "Юный коммунар" был проведён ядерный взрыв — не военный, а "мирный", как его тогда называли.

Эксперимент получил кодовое название "Кливаж" и был частью государственной программы по изучению возможностей ядерной энергии в промышленности. "Телеграф" рассказывает, какие последствия этого события мы видим сегодня.

Зачем это сделали

Идея заключалась в том, чтобы с помощью контролируемого подземного взрыва снять напряжение в горных породах и снизить риск внезапных выбросов угля и газа, которые регулярно происходили на шахте. Подобные выбросы представляли смертельную опасность для шахтеров и серьёзно осложняли добычу полезных ископаемых. Советские ученые рассчитывали, что локальный ядерный взрыв на глубине более 900 метров поможет "разгрузить" массив и стабилизировать ситуацию.

Взрыв произошёл 16 сентября 1979 года. Мощность заряда составила около 200–300 тонн в тротиловом эквиваленте — это в десятки раз меньше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В результате под землей образовалась капсула диаметром примерно 10 метров и весом около 100 тонн, в которую, по расчетам, было "запечатано" до 95% радиоактивных изотопов, образовавшихся в результате детонации. Радиоактивная камера окружена зоной разрушенных пород, и именно она получила условное название "объект Кливаж".

Город Бунге в Донецкой области, в окрестностях которого произошел ядерный взрыв

Что было дальше

Несмотря на рискованную природу эксперимента, в первые десятилетия после взрыва никаких признаков утечки радиации не зафиксировали. Более того, выбросы метана и угля действительно уменьшились, а шахтные работы на глубинных пластах продолжались вплоть до конца 1980-х годов. Шахта "Юнком" считалась одним из примеров успешного применения ядерной энергии в мирных целях — по крайней мере до тех пор, пока все не изменилось.

После распада СССР одной из главных проблем стало содержание шахты в безопасном состоянии: чтобы предотвратить возможное заражение грунтовых и поверхностных вод, в шахте постоянно должны были работать насосы. Это обходилось Украине в миллионы гривен ежегодно, однако позволяло сдерживать воду и не допустить ее соприкосновения с радиоактивной зоной.

Шахта "Юный комунар", которую затопили россияне

Оккупация и тревожная реальность

В 2014 году объект оказался под контролем самопровозглашенной "ДНР", а в 2018 году откачка была полностью прекращена. Уже в первые месяцы уровень воды в выработках стал стремительно расти, и к 2020 году шахта оказалась затопленной до глубин, сопоставимых с уровнем залегания ядерной капсулы.

Независимые эксперты, включая представителей ОБСЕ, высказывали опасения, что это может привести к вымыванию радионуклидов и попаданию их в водоносные горизонты, а затем — в реки Кальмиус и Северский Донец, которые в свою очередь питают Азовское море.

На сегодняшний день степень угрозы точно определить невозможно: территория, где расположен объект, недоступна для украинских специалистов и международных наблюдателей. Однако сам факт затопления шахты и отсутствие полноценного контроля вызывает серьёзную тревогу.

Радиационный фон на поверхности пока не превышает нормы, но ученые не исключают, что при разрушении капсулы или длительном контакте с водой может начаться загрязнение, последствия которого скажутся на экосистеме всего региона.

Объект "Кливаж" — напоминание о том, как рискованные технологические эксперименты прошлого могут оказаться опасными в будущем, особенно в условиях политической нестабильности и отсутствия надлежащего контроля. Пока он скрыт в толще донецких пород, но вопрос в том, надолго ли.

Ранее украинский городок почти 50 лет просуществовал под грифом "совершенно секретно". Это поселение десятилетиями оставалось "белым пятном" на картах.