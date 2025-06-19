Не только кондиционер и широкие полки. Как выглядит один из самых комфортных вагонов "Укрзализныци" (фото)
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Даже тамбуры шире обычных
Поезда "Укрзализныци" имеют немало красивых и просторных вагонов. К примеру, купейный вагон "Экспресс Украина" мод. 61-788А и мод. 61-788АИ Крюковского вагоностроительного завода, который может удивить пассажиров.
"Телеграф" покажет, как выглядит этот вагон и расскажет, что в нем особенного. Заметим, что не все купейные вагоны имеют схожие параметры и удобства.
Как видно на фото, этот вагон довольно просторный, ведь даже сам тамбур шире того, что в плацкартных вагонах. Также в глаза бросаются довольно широкие полки, которых в купе всего четыре. То есть, этот вагон имеет верхние и нижние полки, но они удобно расположены.
Отдельного внимания заслуживает туалет, где есть не только чистый унитаз, но и довольно большой рукомойник. Над ним висит тройное зеркало, под которым есть розетки и мыло с полотенцами. Размер этого туалета в несколько раз превышает те, что в плацкартных вагонах.
В служебном купе проводника есть холодильник, где хранится вода и некоторые продукты, а также электрический чайник, чтобы делать пассажирам чай и кофе. Ширина одного купе в вагоне составляет более 2 м, а длина 1,9 м. Эти размеры делают его достаточно просторным и удобным. Всего в одном вагоне девять купе, то есть его емкость 36 пассажиров. Кроме этого, у купе "Экспресс" есть кондиционеры, отопление и розетки для пассажиров.
Напомним, недавно новые вагоны "Укрзализныци" произвели фурор среди пассажиров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине запустили арт-вагон с выставкой о несокрушимости украинцев.