Не только кондиционер и широкие полки. Как выглядит один из самых комфортных вагонов "Укрзализныци" (фото)

Даже тамбуры шире обычных

Поезда "Укрзализныци" имеют немало красивых и просторных вагонов. К примеру, купейный вагон "Экспресс Украина" мод. 61-788А и мод. 61-788АИ Крюковского вагоностроительного завода, который может удивить пассажиров.

"Телеграф" покажет, как выглядит этот вагон и расскажет, что в нем особенного. Заметим, что не все купейные вагоны имеют схожие параметры и удобства.

Как видно на фото, этот вагон довольно просторный, ведь даже сам тамбур шире того, что в плацкартных вагонах. Также в глаза бросаются довольно широкие полки, которых в купе всего четыре. То есть, этот вагон имеет верхние и нижние полки, но они удобно расположены.

Вагон купе

Пассажирское купе

Тамбур

Отдельного внимания заслуживает туалет, где есть не только чистый унитаз, но и довольно большой рукомойник. Над ним висит тройное зеркало, под которым есть розетки и мыло с полотенцами. Размер этого туалета в несколько раз превышает те, что в плацкартных вагонах.

Туалет в купе

Дверь в пассажирском купе

Тамбур в купе

В служебном купе проводника есть холодильник, где хранится вода и некоторые продукты, а также электрический чайник, чтобы делать пассажирам чай и кофе. Ширина одного купе в вагоне составляет более 2 м, а длина 1,9 м. Эти размеры делают его достаточно просторным и удобным. Всего в одном вагоне девять купе, то есть его емкость 36 пассажиров. Кроме этого, у купе "Экспресс" есть кондиционеры, отопление и розетки для пассажиров.

Чайник в купе проводника

Холодильник в купе проводника

Напомним, недавно новые вагоны "Укрзализныци" произвели фурор среди пассажиров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине запустили арт-вагон с выставкой о несокрушимости украинцев.