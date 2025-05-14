Самое время? Коммунальщики хотят закупить обувь на 54 миллиона гривен (тендер)

Тендер включает 6 отдельных лотов

В рамках программы обновления средств индивидуальной защиты, базирующееся в Киеве общество "Газораспределительные сети Украины" объявило тендер на закупку крупной партии специализированной защитной обуви. Общая ожидаемая стоимость закупки составляет более 54 млн грн.

Об этом говорится на сайте государственных закупок "Prozorro". Вся полученная в рамках проекта продукция будет распределена между многочисленными филиалами предприятия по всей Украине.

Тендер включает 6 отдельных лотов:

Лот 1 – Ботинки кожаные (22 956 пар)

Лот 2 – Ботинки кожаные с высокими берцами (1 202 пары)

Лот 3 – Ботинки кожаные с высокими берцами утепленные (18 409 пар)

Лот 4 – Ботинки сварщика (859 пар)

Лот 5 – Сапоги резиновые (9 444 пары)

Лот 6 – Боты диэлектрические (740 пар)

Подробные технические требования к материалам и конструктивным элементам приведены ниже в скриншоте:

Аукцион будет запланирован после 17 мая 2025г. Срок действия обеспечения – не менее 120 дней с даты окончательного срока подачи предложений. Ожидаемая стоимость закупки составляет 54 421 485 грн с учетом налогов.

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