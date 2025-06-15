Украины за 2 миллиарда построит новый КПП на границе (тендер)

Работы хотят закончить до конца 2028 года

В Закарпатской области появится новый пропускной пункт на границе с Румынией. Он будет соединять населенные пункты Белая Церковь и Сигету-Мармацией.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. В деталях тендера указано, что на эти цели будет выделено чуть больше двух миллиардов гривен.

Стоит отметить, что хотя оба населенных пункта находятся на берегу реки Тиса, но мостом они не соединены. Вместо этого мост есть чуть западней, в украинском населенном пункте Солотвино.

Тендер

Деньги будут выделены на разработку необходимой документации и строительство объекта с подъездными путями к автомобильному мосту. Аукцион продлится до конца июня 2025 года, а строительство должны завершить до 31 декабря 2028 года.

Белая Церковь и Сигету-Мармацией, стрелкой показан существующий мост на границе

На карте

"Новый пункт пропуска будет функционировать в круглосуточном режиме для автомобилей и грузового транспорта без ограничения веса. Инфраструктура будет иметь 6 легковых, 2 автобусных и 6 грузовых полос для транспорта. Суточная пропускная способность: 900 легковых автомобилей (около 1800 человек), 80 автобусов (от 3000 до 4000 пассажиров) и 400 грузовых автомобилей", — сообщали о планах в Госагентсве развития инфраструктуры.

Отмечается, что строительство самого моста финансирует Румыния.

Стоит отметить, что товарооборот между Украиной и Румынией после начала полномасштабной войны резко вырос. В частности румынские дунайские порты стали одним из основных перевалочных пунктов для экспорт украинского зерна. Кроме того, страна продолжала пропускать украинские грузовики с зерном даже после того, как польская граница была перекрыта из-за протестов фермеров.

Напомним, в Запорожье объявили немалый тендер на четвертый год полномасштабного российского вторжения. На благоустройство территории хотят потратить более 21 млн. Примечательно, что расстояние от фронта до города составляет около 23 км.