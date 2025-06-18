11 миллионов на куртки и штаны: "Киевтеплоэнерго" объявило масштабный тендер

Костюмы приобретут для работников

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объявило масштабный тендер на закупку форменной защитной одежды для своих сотрудников. На закупку курток, штанов и жилеток выделят более 11 миллионов гривен.

Соответствующее объявление обнародовано в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Подать предложение можно до 23 июня.

Отмечено, что покупка разделена на два лота. Первый включает приобретение комплектов одежды для защиты от холода, механических воздействий и производственных загрязнений. Среди них костюмы из хлопчатобумажных тканей, утепленные сварочные костюмы с огнестойкой отделкой, а также куртки для инженерно-технического персонала.

Тендер

Второй лот предполагает закупку летних костюмов для мужских и женских сторожевых служб. Ожидаемая стоимость тендера – 11 140 718 гривен.

Также в тендерной документации говорится, что договор с поставщиком будет действовать до конца 2025 года.

Тендерная документация

Напомним, что "Киевтеплоэнерго" объявило тендер на услуги по ремонту и техническому обслуживанию измерительных приборов. Проект включает в себя закупку услуг для обслуживания теплосчетчиков ЕРГОМЕРА-125, которые находятся в зоне деятельности предприятия. Ожидаемая стоимость заказа была 1512495,11 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что "Киевтеплоэнерго" собиралось приобрести акты, бланки и объявления. На эти цели хотели потратить 1 миллион 334 тысяч гривен.