Будете иметь проблемы с деньгами: что нельзя делать 25 июня

Узнайте, почему в этот день нельзя выпекать что-нибудь

Сегодня, 25 июня, православные христиане и греко-католики чтят память святой преподобной мученицы Февронии. До того, как ВТО перешла на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 8 июля.

Святая Феврония жила во времена правления императора Диоклетиана. Она была подвергнута жестоким пыткам, но, несмотря на это, не отреклась от Христа. Ее страдания стали знаком силы духа для многих христиан.

Этот день установлен как день памяти мученицы Февронии. Это напоминание для верующих о том, как важно сохранять духовные принципы.

Традиции и приметы 25 июня

В народе этот день называли "Февронией-Росницей", ведь именно сегодня выпадает обильная роса, которую считали целебной. Верующие в этот день молятся и просят стойкости в вере.

ясная погода – вырастет хороший урожай пшеницы;

туман вечером – ждите теплую погоду;

ласточки летают низко – будет дождь;

Фото: freepik

Что нельзя делать 25 июня

выносить мусор — так вы можете лишить свое жилье благословения;

давать деньги взаймы — они вам не вернутся;

ссориться, злословить – день надо посвятить молитве;

выпекать что-нибудь — будете иметь проблемы с деньгами.

Именины 25 июня

В этот день именины отмечают Василий и Яков.

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