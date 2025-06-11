В Украине так не называют детей. Какие имена давали малышам в России
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Такого вы еще не слышали
Украинские имена популярны, они благозвучны и имеют большие исторические знания. А вот в России очень странно называют детей, последние три года помешанные на пропаганде родители придумывали разное.
"Телеграф" расскажет, что это за имена. В список вошли 16 имен.
"Орешник" не только ракета
Первый и самый безумный пример, когда семья из российских Челнов, у которой родился пятнадцатый ребенок, сначала намеревалась назвать сына "Орешником" — в честь ракеты, которой били по Украине. Впрочем, со временем родители изменили решение и избрали имя в честь президента РФ Владимира Путина.
Трамп, но не Дональд
Еще одна пара из российского Новосибирска, проживающая в Беларуси, назвала новорожденного сына Трампом. Отчество мальчик — Владимирович.
Напомним, что Дональд Трамп – это президент США. Почему так назвали ребенка, неизвестно.
Водка вдохновила родителей на необычное имя для девочки
Родители из Москвы назвали свою дочь Ракия – в честь фруктовой водки. Ракия – это балканский алкогольный напиток, получаемый дистилляцией ферментированных фруктов. Ракия пользуется большой популярностью в странах Балканского полуострова и Восточной Европы, включая Болгарию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Молдову, Черногорию, Северную Македонию, Сербию, Румынию. В этих регионах крепкий алкогольный напиток часто не покупают, а производят самостоятельно в домашних условиях.
В честь экс-министра обороны РФ
Новорожденного мальчика в России назвали Шойгу. Имя стало самым редким. Интересно, что Шойгу – это в оригинале не имя, а фамилия бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.
Будет не только озеро
Самым необычным и удивительным именем для девочки стала Сайсара. К слову, Сайсары – это первое озеро народа Саха. Хотя озеро Сайсары является лишь одним из 175 маленьких озер в долине Туймаада и по своим природным характеристикам не отличается от других, именно его многие считают родиной народа саха, который считается исходным пунктом для освоения земель Якутии.
Песня "Сектор Газа" теперь в документе ребенка как имя
Новорожденную девочку из России назвали Лирикой. Имя встречается достаточно редко. Оно происходит от греческого слова, означающего "лирическое" или "поэтическое". К слову, у группы "Сектор Газа" вышла песня под названием "Лирика".
В честь России
Зафиксирован случай, когда родители назвали девочку тройным именем — Россия-Святосия-Святороссия. А еще в Ноябрьске родители выбрали для своего новорожденного имя "Россия". Похоже, за дальнейшую судьбу девочки пара не слишком переживает. Так, именем государства-агрессорки свою дочь назвали Александр и Людмила Нахрачовы. Мать рассказала, что выбрала такое имя, когда была беременна.
Также среди мужских имен в топ-3 вошли "Тихомир", "Свитозар" и "Ратибор", среди женских первые строчки занимают "Доброслава", "Рада" и "Божана". Следом за ними теперь есть "Путислав" и "Добродея".
Ранее "Телеграф" писал об украинских именах, которые режут слух россиянам.