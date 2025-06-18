Вызывает страх и обиду: каким мужским именем россияне никогда не назовут сыновей и при чем здесь Буданов

В Украине это имя олицетворения украинского сопротивления, ума и достоинства

Имя Кирилл – традиционное, знакомое во многих славянских культурах. Но для россиян оно уже давно приобрело совсем другое, тревожное содержание. Причина — Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), которого в России боятся, ненавидят и в то же время не могут игнорировать.

"Телеграф" расскажет, почему россияне никогда не смогут называть своих детей этим именем. И почему оно такое триггерное для жителей России.

Кто такой Кирилл Буданов

Генерал-майор Буданов стал лицом украинской разведки с первых дней полномасштабного вторжения. Под его руководством ГУР провело десятки успешных операций, не только взорвавших боевой потенциал РФ, но и унизивших российские спецслужбы в глазах всего мира.

Имя, которое вызывает страх

В российских СМИ Буданова часто демонизируют, называя его "главным террористом", "врагом". Для родителей в России, которые все еще верят телевизору, назвать ребенка "Кирилл" — это все равно что почтить того, кто "унижает Россию".

Так что даже обычное, православное имя стало мемом страха в российском обществе. А в Украине символом силы, выдержки и профессиональной работы в самых сложных условиях. Сегодня имя Кирилл – это не просто имя. Это олицетворение украинского сопротивления, ума и достоинства.

Операции, которые стали ударом по России:

• Взрывы в Крыму (аэродромы Саки, Джанкой) — август 2022 года. После серии точечных взрывов россияне массово бежали с полуострова.

• Операция по возвращению "Азовцев" из российского плена. ГУР организовал секретную часть операции по обмену пленными, считавшуюся почти невозможной. Российская пропаганда была вынуждена оправдываться перед собственным народом.

• Атаки беспилотников по Москве и нефтебазам в тылу. По данным западной прессы, ГУР участвовал в организации атак дронами, достигшими самой столицы РФ — Москвы. Это стало сигналом, что война больше не ограничивается только Украиной.

• Информационные операции и "ливни" из ФСБ. Российские силовые структуры неоднократно признавали истоки информации изнутри — возможно благодаря работе украинской разведки.

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