Стефанчук рассказал, какими могут быть выборы в Украине и когда их ждать

Выборы могут состояться только после завершения военного положения

Выборы для Украины — это вопрос существования общества. Ожидается, что первый этап выборов пройдет, когда закончится военное положение, а Верховная Рада сформирует правила их проведения. Это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было – не срочные и не досрочные, поэтому они не подпадают под выборы, определенные в Конституции.

Нужен закон, регулирующий первые послевоенные выборы

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина". По его словам, вероятно, эти выборы будут называться "срочные выборы, проведенные после завершения военного положения".

"И это будет просто одноразовый закон, который позволит провести эти выборы и затем перескочить на нормальную систему, которая определена в Конституции и избирательном кодексе", — пояснил он.

Обсуждения уже идут, но…

По его словам, обсуждение предстоящего избирательного процесса уже идет. Однако выносить это на политический уровень пока нецелесообразно.

"А мы тихонько, тихой сапой, это все проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!" Мы встречаемся с членами ЦИК, потому что очень много работы по линии Центральной избирательной комиссии. Понять, где какие списки, где кто из людей находится, обновление реестров – это титаническая работа", — описал ситуацию спикер ВР.

Какие проблемы нужно решить для проведения выборов

Также, подчеркнул он, следует четко понимать, как организовать выборы для тех, кто находится на передовой. Также есть вопросы проведения выборов на территориях, которые будут находиться на момент их проведения во временной оккупации РФ, если таковые будут.

"Мы должны понять, как завершится война. Мы должны понять, как будут голосовать люди, которые находятся за границей. Потому что очень много нюансов связано с их голосованием, потому что отдельные страны четко запрещают голосование на их территории, кроме посольств тех или иных стран. Мы должны понять, где мы возьмем финансирование. Мы должны понять, как мы сюда пригласим наблюдателей", — говорит Стефанчук.

Он добавил, что эти дискуссии ведутся на уровне согласительного совета и комитетов. Однако их не выносят в публичную плоскость, чтобы не создавать иллюзию, что "завтра выборы".

"Друзья, пока военное положение, выборов в Украине быть не может. Так предусматривает избирательный кодекс, так предусматривает закон о правовом режиме военного положения. Точка. И поэтому мы должны исходить из того, что завершается военное положение или отменяется военное положение. После этого, пожалуйста, мы должны иметь четкие правила, по которым мы проводим выборы в Украине", — отметил спикер.

Могут ли одновременно пройти выборы парламента и президента

По его словам, обсуждается, в частности, будут ли проведены вместе парламентские и президентские выборы. Скорее всего, их разнесут по времени, ведь Конституция запрещает проведение выборов одновременно.

"А какие первые? Какие вторые? Поэтому здесь очень много вопросов, на которые нужно дать ответ. Но по каждому из этих вопросов у нас уже прописаны плюсы, минусы, что нужно сделать Центральной избирательной комиссии, что нужно сделать другим нашим коллегам для того, чтобы, когда это время наступит, в парламенте была готова законодательная материя, которую мы предложим обществу", — резюмировал Стефанчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев на следующих выборах может ожидать существенная интрига. Действующий президент Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий, а ныне посол в Британии, Валерий Залужный, согласно данным опросов, имеют все шансы одержать победу.