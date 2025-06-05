Россия хочет давить на Украину еще с одного направления? Что известно о намерениях Москвы

Для увеличения военного контингента в Приднестровье Россия готовится влиять на выборы в Молдове

Российская Федерация намерена увеличить свое военное присутствие в непризнанном Приднестровье до 10 тысяч военных и стремится добиться установления в Молдове пророссийского правительства, которое бы легитимировало такое развертывание. Кремль уже якобы проводит масштабную дестабилизационную кампанию в преддверии парламентских выборов в сентябре 2025 года.

Об этом в интервью для Financial Times заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. По его словам, в настоящее время в регионе находится около 1500 человек в форме российских военных, однако большинство из них – местные наемники или призывники, а не регулярные войска РФ.

Главной целью России является консолидация своего военного влияния на юго-западе Украины путем формирования военного форпоста в Приднестровье. Такой шаг позволил Москве создать дополнительную линию давления на украинские силы на юге, в частности – в направлении Одессы, а также оказывать непосредственное влияние на границу с Румынией – страной-членом НАТО.

Речан отметил: "Можно только представить, какой рычаг давления получила бы Россия, если бы было 10 тысяч военных в Приднестровье – на фланге Украины, рядом с Румынией, которая является частью Альянса".

Впрочем, возможность такого сценария критично оценивает украинский военный эксперт Олег Стариков. В комментарии "Телеграфу" он подчеркнул: несмотря на громкие заявления, полноценное развертывание 10-тысячного контингента в Приднестровье маловероятно из-за объективных геостратегических и логистических ограничений. Эксперт пояснил, что текущий статус-кво Приднестровья определен в рамках формата "4+2" (Россия, Украина, Румыния, ОБСЕ + Молдова и Приднестровье). В регионе, по его словам, дислоцируется миротворческая бригада, которая в реальности уже превратилась в батальон численностью около 1000-1500 человек. Она охраняет состав вооружения советских времен в Колбасной.

"Этот контингент функционирует в соответствии с международными договоренностями, одобренными ОБСЕ", — подчеркнул Стариков.

По его мнению, ключевым препятствием для наращивания сил является полная логистическая изоляция региона: "Для опрокидывания техники и личного состава нужно наладить постоянные эшелоны поставок. В нынешней геополитической ситуации это физически невозможно". Он добавил, что регулярная ротация действующего состава уже вызывает трудности у РФ: по его словам, военных вывозят и заводят по обходным маршрутам с пересадками в третьих странах.

Также Стариков обратил внимание на техническую невозможность обеспечения значительной группировки: для ее функционирования нужны ремонтные базы, военные госпитали, запасы горючего, амуниции и медицинских материалов. У самого Приднестровья таких ресурсов нет, они закупают его у Молдовы, которая откажется от поставок, если узнает, что материалы идут российским военным.

Относительно политического компонента эксперт признает, что Москва может возлагать надежды на пророссийские силы на выборах, однако не считает это слишком реалистичным: "Кремль уже не имеет той "мягкой силы", которую обладал бывший Советский Союз. Он также потерял силу, которую имел до 2022 года. У него ограничены ресурсы как в военном, так и в политическом смысле".

Таким образом, по мнению Старикова, озвученные Речаном намерения России – скорее инструмент политической коммуникации в условиях предвыборной борьбы, чем реальная угроза, которая в ближайшее время может быть реализована.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Молдове прозвучали заявления о якобы намерении вернуть себе часть южного региона Одесской области. Такую позицию озвучила Виктория Фуртуне — лидер партии "Великая Молдова" (Moldova Mare) и представительница политического окружения пророссийского олигарха Илана Шора.