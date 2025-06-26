Украинизация на показ? Как сейчас выглядит Почаевская лавра и что там изменилось (фото)

Эксклюзивный фоторепортаж "Телеграфа" из Почаевской лавры на Тернопольщине

Почаевская Успенская лавра — православный мужской монастырь, который расположен в Почаеве Тернопольской области. Это большая православная святыня на западе Украины, которая до сих пор контролируется Украинской православной церковью Московского патриархата.

Вокруг Почаевской лавры во время полномасштабной войны в Украине усилились дискуссии о передаче ее под контроль Православной церкви Украины. Там даже проводились обыски Службы безопасности Украины и создавались комиссии по интерверизации имущества, однако пока под контроль ПЦУ она не перешла. Хотя некоторые изменения все же происходят.

"Телеграф" побывал на территории Почаевской лавры и рассказывает, что там изменилось во время войны.

Почаевская лавра и московский патриархат

Почаевская лавра оповита легендами о том, что она является ячейкой русского мира и мракобесия на территории западной Украины. И это не совсем уж далеко от правды. Сколько в сети было видео, снятых около святыни, на которых прихожане восхваляют Путина и патриарха Кирилла, молятся за Россию и прославляют Кремль.

Надо сказать, что московский патриархат во главе с Кириллом крепко ухватился за Почаевскую лавру. Даже сейчас, когда в Украине появилась Православная церковь Украины во главе с Епифанием и Киево-Печерская лавра перешла к ПЦУ, Почаевская лавра все еще остается в аренде у русских.

Известно, что в 2003 году Почаевская Свято-Успенская лавра в Тернопольской области перешла в Московский патриархат с легкой руки Януковича. Именно он подписал указ о бесплатной аренде лавры в пользу Московского патриархата.

Этим распоряжением беглого президента лавра была выведена из подчинения Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и передана под контроль РПЦ. Официально соглашение о бесплатной аренде было подписано между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре и "Почаевской Свято-Успенской лаврой" сроком на 49 лет – до 1 января 2052 года.

Украинизация на показ?

После начала полномасштабной войны и попыток вернуть Почаевскую лавру под контроль Православной церкви Украины, ситуация на территории святыни немного изменилась. По крайней мере это так выглядит.

Например, на территории лавры убрали или заблюрили надписи на русском языке. При этом остаются надписи на украинском и английском языке.

Расписание богослужений на стене у входа на территорию лавры также написано на украинском языке. И что действительно удивляет, так это объявление о том, что записки за здравие и за упокой воинов ВСУ принимаются бесплатно. Представить такое еще несколько лет назад вообще сложно.

Также, как пишет "Радио Свобода", в Успенском храме у записного стола уже нет объявления о том, что не принимаются пожертвования и записки на молитву от "некрещеных, иноверцев, а именно от греко-католиков и верующих ПЦУ, раскольников". А из духовной семинарии, которая расположена на территории комплекса Почаевской лавры, убрали антиукраинскую литературу и брошюры с сепаратистскими идеями.

Личное наблюдение журналистки "Телеграф" Галины Струс — отношение к посетителям лавры смягчилось. На территорию комплекса пустили в шортах и без платка на голове, хотя еще несколько лет назад это было невозможно из-за охраны, которая стояла на входе. Охрана там по прежнему есть, как и стенд с правилами поведения и требованиями к внешнему виду. Однако журналистке в шортах и без платка препятствовать не стали.

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