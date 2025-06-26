Атака на ядерные объекты Ирана: ЦРУ выпустили отчет по ядерной программе Тегерана

Новые разведывательные данные демонстрируют, что несколько ключевых ядерных объектов Ирана были полностью разрушены

Иранская ядерная программа серьезно пострадала в результате последних ударов США, а также после атак со стороны Израиля. Маловероятно, что ее удастся восстановить в полном объеме раньше, чем через несколько лет.

Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. В заявлении говорится, что ядерная программа Ирана сильно пострадала от недавних ударов.

По данным Ретклиффа, новые разведывательные данные демонстрируют, что несколько ключевых ядерных объектов Ирана были полностью разрушены, а другие выведены из строя. Восстановить объекты можно только через несколько лет. ЦРУ продолжает сбор дополнительной информации о последствиях ударов по иранской ядерной программе.

"По возможности мы также будем предоставлять обновленную информацию", – отметили в ЦРУ.

Напомним, что война Израиля и Ирана, еще в начале недели стремительно развивавшаяся путем эскалации и затянувшая даже США, с разбега залетела в неожиданный поворот. В ночь на 24 июня мир мог наблюдать, на первый взгляд, довольно странную картину: Иран на весь мир заявляет о страшном возмездии американцам, "мощно" бьет по их базам, а президент США с долей иронии буквально благодарит иранцев за это и объявляет "мир".

Впрочем, сейчас перемирие между Израилем и Ираном не работает, поскольку после его так называемого начала, о чем с гордостью заявил Трамп, Иран заявил о запуске шестой волны баллистических ракет по Израилю. Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявлял СМИ, что им вообще никто не предлагал соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, Трамп уже поспешил восхвалять себя на весь мир за проведённые дипломатические усилия.