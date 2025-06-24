На Прикарпатье вновь слышали таинственные взрывы: что известно

Причина странных звуков остается загадкой

В Ивано-Франковской области опять слышали многочисленные взрывы. При этом в Украине тревогу не объявляли, а российских дронов или ракет в воздушном пространстве не фиксировалось.

Об этом проинформировал telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7". В сообщении указано, что администраторы канала получили "десятки сообщений" о взрывах в области.

В других местных группах местные жители пишут, что звуки взрывов были слышны в Косивском районе и в ряде других населенных пунктов. Некоторая часть пользователей предположила, что это связано с переходом самолета на сверхзвуковую скорость, однако другие эти сообщения опровергли, отметив, что никаких самолетов слышно не было.

Реакция сети

Ивано-Франковская ОВА информации о происшествии не публиковала и о плановых взрывах не информировала.

Косовский район

Стоит отметить, что 23 июня взрывы тоже были слышны в Косовском районе, а также в Коломые и ряде других городов Ивано-Франковской области.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия обстреляла Киев и Киевскую область. В результате возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина.