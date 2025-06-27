Одновременно в двух городах. Полиция проводит обыски насчет мошенничества Гусакова

Обыскивают жилье родственников и друзей

Нацполиция начала следственные действия по возможному мошенничеству во время сбора средств для львовского блогера Назария Гусакова. Обыски проходят одновременно в Киеве и Львове.

Правоохранители проверяют места жительства Гусакова, а также его родственников, друзей и знакомых. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Украины.

В ходе следственных действий проверяют банковские карты, которые блоггер использовал для сбора донатов для лечения. Гусаков собирал деньги через разные платформы, такие как Monobank, ПриватБанк, PayPal и криптокошельки, а также использовал друзей и знакомых.

Правоохранители проводят обыски во Львове и Киеве

Проверяют родственников и знакомых Гусакова

Полицейские проверяют лиц, привлеченных к сбору средств

Устанавливают круг причастных к схеме

Обыски проводятся в Киеве и Львове.

Чем известен блоггер Гусаков

Скандал вокруг 31-летнего активиста и блогера загорелся 17 июня этого года. Пользователи соцсетей потребовали от Назария отчетов об использовании средств, собранных для его лечения от SMA.

Назаря заподозрили в мошенничестве

На Monobank было аккумулировано более 40 миллионов гривен. Дополнительно деньги поступали через ПриватБанк, PayPal, BuyMeACoffee и криптокошелек блогера.

Журналисты обнаружили, что на криптокошельке Гусакова было обращение в 5 миллионов долларов. Появились данные о его участии в ставках на спорт и онлайн-казино, в частности на российских ресурсах.

Гусакова заподозрили в игромании

Назарий Гусаков делал ставки в онлайн-казино

Журналистка Ольга Худецкая собрала перечень противоречий по сбору средств. Гусаков сначала заявлял о необходимости в одной банке препарата стоимостью 500 тысяч гривен в месяц, впоследствии сумма выросла до 730 тысяч гривен. Позже он утверждал, что нуждается уже в пяти банках ежемесячно.

В августе 2023 года блогер сообщал о приобретении лекарства со скидкой по 500 тысяч гривен за банку. Впоследствии он объявлял суммы почти в миллион гривен за одну банку.

Общественная деятельница Мелания Подоляк заявила, что стоимость реабилитации, которую называл Гусаков, сильно преувеличена. "Нигде во Львове реабилитация не стоит 250 тысяч, это абсурд. Никто из частников не называл таких цифр, у кого спрашивали", — написала она.

Кто такой Назарий Гусаков

Назарий Гусаков – львовский общественный активист и блогер, живущий со спинальной мышечной атрофией второго типа. Диагноз ему был поставлен в возрасте 1 год и два месяца.

Гусакову 31 год

Болезнь поражает мышцы, ответственные за дыхание, глотание и держание головы. К шести годам парень мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но со временем его состояние ухудшилось.

Гусаков известен как посол Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации и менеджер по коммуникациям команды NAVI. Он основал Facebook-сообщество "Чем живет Левандовка", благодаря которому в этом львовском микрорайоне появились новые пандусы.

Назарий Гусаков и Андрей Садовый

Блогер ведет активную деятельность в соцсетях, показывая жизнь человека с инвалидностью. Он появляется на разных шоу и дает интервью, в частности, участвовал в проекте "Бессит…" и общался с изданием "Гордон". В настоящее время Гусаков находится за границей, куда уехал в разгар скандала.

Бесит Человека из СМА, Назарий Гусаков

Также "Телеграф" писал, что Гусаков предлагал женщинам "содержание в обмен на секс". В основном это были женщины с маленькими детьми. Пострадавшие от его слов обратились к журналистам после публикации информации о мошенничестве мужчины.