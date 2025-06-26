Скандал с Ломаченко вышел на новый уровень: досталось олимпийской чемпионке

Известный спортсмен не оставил без внимания заявление олимпийской чемпионки

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал вице-президента Федерации гимнастики Украины (ФГУ) Стеллу Захарову, которая публично поддержала боксера Василия Ломаченко. Накануне Захарова заявила, что волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко, критикуя Ломаченко, пытаются хайповать.

Соответствующий комментарий Гераскевича приводит glavcom.ua. По словам Владислава, критика Ломаченко является объективной, а вот Захаровой не стоило во время войны пренебрежительно говорить о крупнейших волонтерах.

"Во-первых, в заявлении Захаровой трудно найти логическую цепочку и понять, какое отношение "рвота кровью и работа на свое имя" имеют к написанному Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко.

Во-вторых, почему-то госпожа Захарова придумала, что спортсмены – это какая-то отдельная каста неприкосновенных людей, о которых никто не имеет права писать. Хотя, конечно, это не так.

Ломаченко с начала войны распространяет российские нарративы о "едином народе", сравнивал Украину с нацистской Германией, а также продолжает всячески поддерживать ФСБшный Московский патриархат. При этом он так и не смог осудить действия России и назвать агрессора агрессором.

Поэтому критика в его адрес абсолютно оправдана. А вот пренебрежительные реплики от Захаровой в адрес главы одного из крупнейших благотворительных фондов Украины – это недопустимо.

Сегодняшняя работа волонтеров является одним из фундаментов, на котором держится наша страна. Люди, которые приносят настоящую пользу нашему государству, а не тратят миллионы бюджетных средств на сомнительные турниры в свою честь.

Представители российской спортивной гимнастики вскоре возвращаются к выступлениям на международной спортивной арене. Президент Международной федерации гимнастики уже ездит в Москву и обнимается с лицами, находящимися под санкциями. Несмотря на это, вице-президент федерации Захарова не сделала ни одного заявления по этому поводу.

Она продолжает нести чушь о том, что скандалы в украинской спортивной гимнастике – это работа "российских спецслужб", но никак не может признать, что одной из причин этих скандалов является ее собственная некомпетентность", – сказал Гераскевич.

Напомним, Россия ракетами ударила по Белгород-Днестровскому лицею, где учился Ломаченко. В результате удара РФ погибло трое человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты преднамеренно нанесли удар по учебному заведению.

Василий Ломаченко

Василий на своей странице в Facebook опубликовал фото последствий удара, однако не упомянул, что это сделала Россия. Из-за этого Притула и Стерненко наехали на Ломаченко. Также боксера критикуют в сети.

Ранее Захарова оказалась в эпицентре скандала из-за проведения чемпионата Украины по спортивной гимнастики в 2024 году. Олимпийская чемпионка в интервью "Телеграфу" прокомментировала обвинения со стороны СМИ.