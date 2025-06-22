Назарий Гусаков покинул Украину: скандал вокруг сборов дошёл до Зеленского

Местонахождения активиста устанавливают правоохранители

Активист Назарий Гусаков, который на днях попал в громкий скандал, сбежал из Украины. Шум вокруг этой истории достиг даже президента Владимира Зеленского.

Об этом глава государства написал в своем профиле в Facebook после встречи с главой МВД Игорем Клименко. По его информации, Гусаков выехал за границу 13 июня, а сейчас правоохранители пытаются выяснить его местонахождения и другие подробности истории.

"Отдельный доклад по скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества. Продолжаются проверки всей информации, имеющейся в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, многие цифровые сервисы. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий", — написал Зеленский.

По его словам, сейчас важно восстановить справедливость и не позволить этому случаю дискредитировать волонтеров.

В чем суть скандала

Гусаков является известным блогером из Львова, еще в детстве ему поставили диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА) из-за чего он прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это он стал послом Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, а также был менеджером по коммуникациям команды NAVI.

Он часто проводил сборы на покупку дорогостоящих препаратов для лечения своей болезни. По его заверениям, ему нужны препараты стоимостью в 500 тысяч гривен в месяц, но позже эта сумма возросла до 730 тысяч. Это вызвало вопросы у пользователей сети и его попросили предоставить отчет о расходах, однако активист этого не сделал.

Общественный деятель Мелания Подоляк после этого обратилась ко львовским больницам и узнала, что реабилитация от СМА нигде не стоит даже 250 тысяч в месяц. И это включает дорогие частные клиники.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о сути скандала с Гусаковым, детально об этом можно прочитать в материале: На что собирал деньги? Парня со смертельно опасным заболеванием подозревают в мошенничестве

Как сообщалось ранее, частная школа в Харькове чуть не попала в скандал. Все из-за желания одной из мам устроить для своего ребенка незабываемый выпускной.