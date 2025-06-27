Одночасно у двох містах. Поліція проводить обшуки щодо шахрайства Гусакова

Обшукують житло родичів і друзів

Нацполіція розпочала слідчі дії у справі можливого шахрайства під час збору коштів для львівського блогера Назарія Гусакова. Обшуки проходять одночасно у Києві та Львові.

Правоохоронці перевіряють місця проживання Гусакова, а також його родичів, друзів і знайомих. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції України.

Під час слідчих дій перевіряють банківські картки, які блогер використовував для збору донатів на лікування. Гусаков збирав гроші через різні платформи, такі як Monobank, ПриватБанк, PayPal та криптогаманці, а також використовував друзів та знайомих.

Правоохоронці проводять обшуки у Львові та Києві

Перевіряють родичів і знайомих Гусакова

Поліцейські перевіряють осіб, залучених до збору коштів

Встановлюють коло причетних до схеми

Обшуки проводять в Києві та Львові

Чим відомий блогер Гусаков

Скандал навколо 31-річного активіста та блогера спалахнув 17 червня цього року. Користувачі соцмереж вимагали від Назарія звітів про використання коштів, зібраних на його лікування від SMA.

Назаря запідозрили в шахрайстві

На Monobank було акумульовано понад 40 мільйонів гривень. Додатково гроші надходили через ПриватБанк, PayPal, BuyMeACoffee та криптогаманець блогера.

Журналісти виявили, що на криптогаманці Гусакова був обіг 5 мільйонів доларів. З'явились дані про його участь у ставках на спорт та в онлайн-казино, зокрема на російських ресурсах.

Гусакова запідозрили в ігроманії

Назарій Гусаков робив ставки в онлайн-казино

Журналістка Ольга Худецька зібрала перелік суперечностей щодо збору коштів. Гусаков спочатку заявляв про потребу в одній банці препарату вартістю 500 тисяч гривень на місяць, згодом сума зросла до 730 тисяч гривень. Пізніше він стверджував, що потребує вже п'ять банок щомісяця.

У серпні 2023 року блогер повідомляв про придбання ліків зі знижкою по 500 тисяч гривень за банку. Згодом він оголошував суми майже у мільйон гривень за одну банку.

Громадська діячка Меланія Подоляк заявила, що вартість реабілітації, яку називав Гусаков, сильно перебільшена. "Ніде у Львові реабілітація не коштує 250 тисяч, це абсурд. Ніхто з приватників не називав таких цифр, в кого питали", — написала вона.

Хто такий Назарій Гусаков

Назарій Гусаков — львівський громадський активіст і блогер, який живе зі спінальною м'язовою атрофією другого типу. Діагноз йому поставили у віці 1 рік і два місяці.

Гусакову 31 рік

Хвороба вражає м'язи, відповідальні за дихання, ковтання та тримання голови. До шести років хлопець міг самостійно сидіти і підіймати руки, але згодом його стан погіршився.

Гусаков відомий як амбасадор Української Професійної Кіберспортивної Асоціації та менеджер із комунікацій команди NAVI. Він заснував Facebook-спільноту "Чим живе Левандівка", завдяки якій у цьому львівському мікрорайоні з'явилися нові пандуси.

Назарій Гусаков та Андрій Садовий

Блогер веде активну діяльність у соцмережах, показуючи життя людини з інвалідністю. Він з'являється на різних шоу та дає інтерв'ю, зокрема брав участь у проєкті "Що бісить…" та спілкувався з виданням "Гордон". Наразі Гусаков перебуває за кордоном, куди виїхав у розпал скандалу.

Що Бісить Людину зі СМА, Назарій Гусаков

Також "Телеграф" писав, що Гусаков пропонував жінкам "утримання в обмін на секс". Здебільшого це були жінки з маленькими дітьми. Постраждалі від його слів звернулись до журналістів після публікації інформації про шахрайство чоловіка.