Предложения секса и связи с Россией: новые детали скандала с Назарием Гусаковым

Журналисты обнаружили — часть пожертвований могла идти на игровые платформы с российским следом.

Скандал с активистом с СМА Назарием Гусаковым набирает обороты. Журналистка Ольга Худецкая и еще несколько расследовательниц выяснили — больной человек систематически требовал деньги у людей, в том числе раненого военного и девушки с онкологией.

Полиция открыла уголовные производства по фактам мошенничества и отмывания денег. Сам Гусаков 13 июня покинул Украину. Худецкая, распутавшая всю эту историю, рассказала в интервью "Бабелю" новые детали дела. Она отмечает, что расследование имеет направления, требующие более глубокого исследования.

Криптовалютный след Назария Гусакова

Среди таких направлений журналистка называет связь криптовалюты Назария с онлайн-казино и беттингом (ред. финансовые пари, ставки). Именно с этими явлениями связаны его операции с криптовалютой. Ольга также отметила весомый факт — криптокошельки Гусакова связаны с россиянами, с которыми он общался после 2014 года.

Назарий Гусаков собирал деньги не только на себя, но и на разные социальные проекты

В его общении на форумах с ними и того, что он говорил об украинском языке и войне, есть "много спорных моментов". "Я даже не хочу озвучивать предположение, куда могли идти эти деньги через российские онлайн-казино", – говорит журналистка.

Другое потенциальное направление – вывод средств через криптокошельки. Назарий в комментарии львовскому СМИ признавался, что проводил транзитом средства через криптокошельки. Речь о более чем 5 миллионах долларов только на одном криптокошельке. Он рассказал, что получал за это процент – около 200 тысяч долларов с одного. Журналистка задается вопросом, кто и с какой целью отмывал такие средства.

После скандала и требований отчетов Назарий Гусаков закрыл страницу в Инстаграмме

Сексуальный подтекст

Ольга также рассказала, что и ей, и другим расследователям писали женщины, которым он предлагал "содержание в обмен на секс". Она задает резонный вопрос — куда в таком случае на самом деле шли пожертвования. Журналистка подчеркнула, что в основном это были женщины с маленькими детьми. "Здесь мы переходим к его обсессии с поцелуями в губы с маленькими детьми и кучей фоток, которые он сам публиковал", — Ольга отмечает, что здесь она ставит точку.

Фотографии Назария Гусакова, опубликованные изданием

В момент публикации интервью к Ольге не обращались правоохранители. Отметим, полиция считает, что могли быть использованы четыре финансовых учреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что местонахождение Назария Гусакова пока не установлено. Он мог уехать в Италию. Среди тех, кто поддерживал сборы Назария "на жизнь" и "лечение" немало медийных лиц.