"Выглядело очень неестественно": новые детали скандала с Назарием Гусаковым впечатлили украинцев

Сейчас Назарий Гусаков находится за границей, из Украины он уехал 13 июня.

Скандал с известным украинским активистом Назарием Гусаковым продолжает активно обрастать новыми деталями. Шум вокруг истории о его сборе средств на лечение и реабилитацию от смертельной опасной болезни не только дошел до Зеленского, но и мотивировал еще большее количество людей поделиться собственными историями о том, какие методы он использовал, чтобы собрать больше средств.

"Телеграф" собрал новые детали дела, к которым добавились и публичные реакции известных журналистов, общественных и обычных благотворителей, которые сталкивались с просьбами Назария напрямую. Часть из них поделилась собственным опытом, часть призывала к осмотрительности в поддержке благотворительных инициатив.

Выпрашивал деньги у раненого военного

Журналистка Ольга Худецкая продолжает публиковать на своей странице в социальной сети X скриншоты переписок и свидетельства очевидцев, к которым Назарий напрямую обращался за денежной поддержкой.

Одним из таких людей стал раненый военнослужащий Сергей Сушицкий, который сообщил Гусакову, что находится на лечении. За месяц от него активист получил 335,5 тысячи гривен – из них 160 были даны в долг, однако вернуть Назарий смог лишь 40 тысяч уже после того, как сеть заполнили сообщения с раскрытием его деятельности.

Скриншоты сообщений опубликовали в X

История ранения Сергея Сушицкого

По словам Худецкой, Назарий "набросился на Сергея и не отставал, как только услышал, что государство ему производит выплаты". Сначала парень попросил 150 000 грн на "главный препарат" (Эврисди), которые уже тогда получал через городской механизм поддержки. Этот диалог произошёл через два дня после того, как Гусаков узнал, что его собеседник получает выплаты за ранение. Назарий заверил, что "вдвое тяжелее будет принимать" помощь.

Как выяснилось, средства, которые Назарий собирал как донаты, шли и на погашение долгов – Сергею он написал, что его способность возвращать средства будет зависеть от темпа сборов, которые велись в сети, в том числе и при поддержке издания BIHUS.Info.

Терроризировал сообщениями онкобольную девушку

За помощью на сумму в 500 тысяч гривен Гусаков обращался и к больной раком девушке, которая в то время была в периоде рецидива – возвращения болезни после состояния, когда симптомы исчезли. Эта девушка, Валерия, уже умерла. Скриншоты этих переписок и её историй прислали читательницы блога.

Публикации девушки предоставили ее читательнице

Как рассказывала сама девушка в социальных сетях, сначала Назарий прислал 10 тысяч гривен на её монобанку, на которую она собирала на лечение. Валерия сразу написала ему, чтобы предложить бесплатное создание постера для Назария, но тогда Гусаков отказался.

Сразу на следующий день Назарий написал ей сам со словами "… вчера я помог тебе, а сегодня помощь нужна мне" – он попросил одолжить полмиллиона гривен на покупку лекарств, причём средства ему были нужны в тот же день до 18:00. После того, как Валерия попросила Гусакова обратиться к ее жениху, поскольку она сама находилась в плохом самочувствии, Назарий отказался и отметил, что с незнакомцами ему общаться трудно.

Назарий Гусаков не перестал засыпать ее сообщениями даже после просьбы обратиться к другому человеку.

Именно поэтому он продолжил "засыпать" сообщениями девушку, говорить, что ему "осталось всего два часа" и она является его последней надеждой. Как дописала сама Валерия, Назарий давил на жалость и этим пытался привлечь внимание.

Такую методику отправки сообщений Назарий использовал часто

Украинский журналист Илья Пономаренко опубликовал в X видеозапись своей переписки с Назарием – полгода Гусаков спамил личными сообщениями, причём делал это довольно настойчиво и использовал такую же методику – давил на жалость, настаивал, что если не помочь ему сейчас, то потом уже будет поздно.

А вимагав уваги він приблизно отак. Півтора року забивав спамом повідомлення в фб, як тільки просік що я можу йому «допомагати» в твітері. pic.twitter.com/BucBTOEqaQ — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 21, 2025

Как дописала в социальных сетях одна из пользовательниц, Назарий обращался к ней за помощью персонально (то есть не учитывая того, что девушка присылала донаты регулярно и была подписана на ежемесячную денежную помощь) на следующие сутки после того, как та публиковала фото из путешествий или значительного события. Как отметила она, после таких обращений отказать было трудно, поэтому Назарию она сразу отправляла немалые суммы.

Гусаков тщательно подбирал время для сообщений

"Казалось, что ты убиваешь его лично"

Известный журналист Михаил Ткач, который в течение длительного времени публично поддерживал кампании по сбору средств для Назария Гусакова, также прокомментировал ситуацию. В своём сообщении он признался, что после ознакомления с многочисленными свидетельствами людей, которые так же, как и он, получали обращения с просьбами о срочной помощи, сомнений насчет неискренности активиста не осталось.

"Одинаковые аргументы, что он умирает, ему хуже, времени уже нет", – написал Ткач. По его словам, Гусаков не только писал ему лично, но и мобилизовывал других людей, чтобы те убеждали журналиста оказать финансовую поддержку. "Настолько интенсивно, что в моменты, когда ты прекращаешь отвечать на его сообщения, тебе казалось, что ты убиваешь его лично. Что его жизнь зависит от тебя", – заметил он.

Журналист подчеркнул, что на момент публикации заявления ни одного внятного отчёта от Гусакова так и не было предоставлено, и назвал действия активиста мошенническими. "Действия, которые помешают многим честным людям получить поддержку и шанс на продолжение жизни", – считает Ткач.

Он также напомнил о примере эффективного взаимодействия общества – кампанию "Дима, мы успеем", когда удалось собрать средства на спасительную инъекцию для маленького одессита Дмитрика Свичинского, больного СМА. "В случае с Назарием тоже была большая синергия. Люди со СМА, к сожалению, часто не доживают до 30-ти лет. Синергия, которую он решил использовать, очевидно, не только для лечения", – добавил Ткач.

В завершение он подчеркнул, что продолжит помогать тем, кто действительно нуждается в поддержке, но больше не будет оказывать помощь тем, кто не может прозрачно отчитываться о собранных средствах: "Даже тех, которые, очевидно, умирают. Потому что, как оказалось, даже этим можно манипулировать".

Гусаков пользовался доверием к нему

"Это не выглядело честно"

Правозащитник Сергей Наумович дописал, что несколько лет назад Назарий запомнил ему комментарии и личные сообщения с просьбами о помощи – каждое сообщение начиналось одинаково "Прошу помощи…".

"Выглядело очень неестественно и я вынужден был его забанить. Он мне сразу казался подозрительным. Очень назойлив и это не выглядело честно", — отметил он.

"Это сказывается и на помощи ВСУ"

Общественный деятель Дмитрий Быков впервые прокомментировал скандал вокруг сборов средств Назарием Гусаковым после того, как стало известно о выезде активиста за пределы Украины.

"К сожалению, показательная история с человеческой помощью, которая при отсутствии отчётности превращается в историю злоупотреблений доверием. Такое никто не прощает и субъект, злоупотреблявший доверием, теряет общественный капитал, доверие. Но хуже всего, что такие случаи способствуют общей потере веры в то, что человеческая помощь может действительно творить добро. Это сказывается и на помощи ВСУ, к сожалению. Такие примеры разрушают веру в то, что маленькие помощи могут изменить жизнь конкретного человека, группы людей к лучшему, победить врага", – отметил он.

Отдельно Дмитрий Быков подчеркнул, что последствия подобного поведения выходят за пределы одного человека: они формируют всеобщее недоверие к системе благотворительности и волонтерства. Впрочем, Быков призывает общество не отчаиваться и не прекращать помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

"Принципами вашей помощи должна быть: прозрачность фонда или волонтера, наличие отчетности, ответственность и держание слова по выполнению взятых на себя обязательств, совестливость и доверие. Вера в лучшее должно быть, иначе не за что цепляться в нашей не легкой жизни", — дописал деятель.

"Значительно хуже, чем если бы он действительно был игроманом"

Журналист Александр Михельсон сосредоточился на обвинениях в лудомании в отношении Назария. Он выразил сомнение в том, что активист действительно страдает от зависимости к азартным играм, аргументируя это характерным поведением игроманов в обращении с финансами.

"Если бы он действительно был игроманом, у него не было бы ни копейки не только свалить с страны, но и на хоть какую-то жизнь", — написал Михельсон, подчеркивая, что в реальной зависимости человек теряет всякую способность к бережливости. Он отметил, что "в плане обращения с деньгами игроманы абсолютно ничем не отличаются от наркоманов, алкоголиков и т.д.".

По мнению журналиста, способность Назария организовано собрать средства, системно их использовать и даже уехать из страны свидетельствует о гораздо более циничной модели поведения, чем слепое покорение зависимости. "Что, в принципе, говорит о г-не Назарии значительно хуже, чем если бы он действительно был игроманом", — подытожил Михельсон. Он не исключил, что у Гусакова были "сложные психологические моменты", но признал, что подобные объяснения не могут оправдать злоупотребление доверием людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что британское правительство потратило 532 тысячи фунтов стерлингов (около 716 тысяч долларов США или более 3 миллионов гривен) на редизайн своего официального сайта. Однако конечный результат вызвал волну критики — многие увидели в этом проекте скорее признаки бесполезного расходования бюджета, чем настоящего обновления.