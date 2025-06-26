Министр обороны Норвегии откровенно высказался о Путине и помощи Украине

Он уверен, что Украина может стать потенциалом противовоздушной обороны для Альянса в будущем

Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что страны НАТО многому учатся у Украины. По его словам, наша страна сейчас борется за безопасность Европы.

Об этом глава оборонного ведомства Норвегии, который на днях впервые посетил Украину, рассказал в общении с международной обозревательницей "Телеграфа" Ольгой Кирилловой": Путин попытается напасть на НАТО, — интервью с министром обороны Норвегии. О тактике РФ, роли США и ПВО для Украины

Сандвик отметил, что Норвегия сейчас поддерживает производственные мощности внутри Украины по наращиванию производства ракет для систем противовоздушной обороны. Второе направление – поддержка и финансирование закупки средств противовоздушной обороны для Киева.

"Мы говорим о разных уровнях ПВО и также стараемся интегрировать больше средств в NASAMS (норвежские зенитные ракетные комплексы средней дальности, находящиеся на вооружении Украины. — Ред.) — например, перехватчики — чтобы не приходилось использовать слишком много отдельных систем управления и командования для противовоздушной обороны", — пояснил Сандвик.

Торе Оншуус Сандвик

НАТО может многому научиться у Украины

Министр добавил, что страны Альянса могут многому научиться у Украины – инвестиции важны не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Украина может стать одним из фасилитаторов (тот, кто помогает группе людей эффективно работать вместе, обеспечивая успешную групповую коммуникацию, понимание общих целей и планирование) и потенциалом противовоздушной обороны для Альянса в будущем.

Норвегия играет ведущую роль в морской коалиции

Министр обороны Норвегии рассказал о важных аспектах защиты Украины на море. Сейчас актуально наличие беспилотных систем для уничтожения дронов и ракет, что движутся со стороны моря, ведь на их обнаружение очень мало времени.

"Также помощь Украине в создании морских возможностей по стандартам НАТО. В краткосрочной перспективе, кроме ПВО, речь идет и об обеспечении свободной навигации в Черном море", — добавил Торе О. Сандвик.

Почему для Норвегии важно, чтобы Путин не добился успеха в Украине

"Основная причина — солидарность с украинским народом, который борется за свою свободу и суверенитет. Но также из-за того, что линия нашей собственной безопасности сейчас проходит в Украине. Украина борется за безопасность Европы. Важно, чтобы Путин не добился успеха в Украине, потому что это представляет угрозу и для нас", — подчеркнул министр.

Он рассказал, что парламент Норвегии единогласно принимает решения о поддержке Украины. Объем помощи вырос до семи миллиардов долларов США посредством военной поддержки. С учетом гражданской поддержки сумма достигает – 8,5 миллиарда долларов США в текущем году.

"Мы также рассматриваем Украину как партнера в перспективе — с производственными мощностями в оборонной промышленности, которые сейчас действительно поражают, учитывая, что они развиваются во время войны. Мы многому учимся у украинцев, но в то же время должны поддержать вас в эти критические времена", — резюмировал глава Минобороны Норвегии.

Как рассказывал "Телеграф", Норвегия передала Украине вдвое больше самолетов F-16, чем официально объявляла. В общей сложности она обещала передать 6, но появились документы, в которых говорится, что передано 14.