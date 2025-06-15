Пока Россия наступает: что происходит на второй линии обороны Днепропетровщины (фото)

Аналитики по согласованию военных показали фото

Фортификационные сооружения на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, возле которых идут бои. OSINT-проект DeepState подтверждает их наличие.

Об этом аналитики сообщили на своей странице в Телеграм. Они лично посетили места, где они есть.

"В сети в последнее время проходит много дискуссий и обсуждений по подготовке обороны на Днепропетровщине, к которой вплотную подобрался враг. Меньшинство решается говорить, что ИФС присутствуют, но большинство все же продолжает сетовать на плохую подготовку, которую привыкли все видеть… В разговорах с бойцами мы видели и знали, что ИФС на админгранице готовится, довольно качественно, но не знали масштабов. Мы выбрали наиболее надежный способ — поехать и убедиться в наличии лично. Так строятся ли ИФС на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей? Да", — сообщается в телеграм-канале проекта.

Фортификационные сооружения

DeepState также опубликовал, что по их данным, согласованы фотографии фортификационных сооружений на второй из трех линий обороны – как завершенных, так и тех, сооружение которых продолжается. Часть построек подземные.

По их данным, в процесс для консультаций и передачи опыта вовлекаются западные партнеры, которые в процессе сами перенимают определенный боевой опыт и консультируются по поводу построения обороны.

"После критических проблем с ИФС на Харьковщине, о которых мы же и начали говорить и публиковать, общество бурно среагировало на такую безответственность. В сети стали все больше обсуждать проблемы построения обороны и вполне справедливо часто звучали вопросы и призывы по подготовке ИФС на Днепропетровщине с подходом к ней противника. И как показывает практика".

В сообщении также говорится, что эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, позволяющие задержать врага и производить поражения по нему в процессе преодоления таких заграждений. Кстати, это можно было уже увидеть при активных попытках россиян залететь в район админграницы.

Аналитики пишут, что большое внимание уделяется выстройке инженерных заграждений, где сочетаются различные виды препятствий: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры, егоза, МЗП, минные заграждения и т.д.

"Они сочетаются также с выстройкой позиций разного типа, и единственное, что можем здесь сказать — наконец-то строятся они под землей. Инженеры и ответственные люди за выстройку знают о проблемах с FPV-дронами, поэтому это все учитывается в процессе проведения работ. ИФС строится в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью для максимальной цели. потерь. И это едва ли не единственная тактика борьбы с российской армией, которая возлагается в основном на "бесконечное" давление пехотой", — говорится в сообщении.

Проект отмечает, что за каждый уровень построения обороны отвечают разные люди. Непосредственно на линии боевого столкновения этим занимаются боевые бригады, но необходимо подчеркнуть, что им для этого нужны ресурсы. Вторая линия находится в руках военных инженеров, которые строят все средства ресурсов ОВА и государства в целом. Третья линия наиболее серьезна и находится под специальной ответственностью, где работами также занимаются военные специалисты с определенными ресурсами.

"Большинство процессов зависит от конкретных лиц, которые несут ответственность за свой этап работы, выделяются ли ресурсы и насколько качественно и эффективно проводится проверка и принятие работ. А самое главное здесь — привлекать к ответственности всех, кто пренебрегает своими обязанностями", — пишут аналитики.

Аналитики говорят, что наличие инженерно-фортификационных сооружений важно и очень необходимо, но они не панацея от врага, чтобы его остановить. В первую очередь ИФС необходимо, чтобы усложнить продвижение и воспользоваться возможностью, чтобы наносить противнику как можно больше вреда. Присутствуют другие аспекты, влияющие на процесс боевых действий:

авиация и огромное количество КАБов, которыми россияне равняют все с землей.

большое количество FPV-дронов у врага, которыми он разрушает абсолютно все, что становится на пути: позиции, логистику, процесс ротаций, работу наших экипажей и т.д. Оптоволокно стало дополнительным препятствием, которое приносит много беды и, к сожалению, мы пока критически отстаем в количестве применения на ЛБЗ этого вида сказывающегося FPV.

"бесконечное" количество пехоты, являющееся наибольшей проблемой на линии боевого столкновения. Армия, которая не заканчивается и постоянно оказывает давление малыми группами на позиции наших бойцов, позволяет продвигаться врагу.

Согласно картам DeepState, российские оккупанты в результате продвижений в Донецкой области приблизились к административной границе Днепропетровской области и в районе сел Зеленый Кут (возле админграницы с Запорожской областью) и Котляровка (к северо-востоку) находятся от нее на расстоянии около 1 км, а "серая зона" места.

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