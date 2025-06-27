На Харьковщине есть депутат Владимир Зеленский – его семья зарабатывает миллионы

Он имеет три дома и три легковых автомобиля

В Украине немалыми заработками могут похвастаться не только судьи, но и народные избранники. Так, например, в Харьковской области есть депутат, тезка президента Украины Владимира Зеленского, который зарабатывает миллионы.

Об этом свидетельствует опубликованная декларация. В документе указано, что Зеленский Владимир Владимирович работает в Лозовском городском совете на должности депутата, а также имеет бизнес.

Так, в 2024 году он получил 143 129 грн заработной платы за работу депутатом, более 5,5 млн грн прибыли от бизнеса и 15 тысяч за отчуждение движимого имущества. Учитывая такое состояние Зеленский и его семья (жена, сын и внучка) имеют немало недвижимости. В собственности у депутата есть три жилых дома, одна квартира, четыре земельных участка.

Декларация депутата Владимира Зеленского

Зарплата и доходы депутата Зеленского

Какую недвижимость задекларировал

В автопарке семьи депутата Зеленского есть немало авто, среди которых даже грузовик. В частности, на мужа записаны RENAULT DUSTER 2010 года, RENAULT LOGAN 2012 года, ВАЗ 2004 года и прицеп. А вот жена Оксана Зеленская имеет грузовой автомобиль ГАЗ 2008 года. Любопытно, что в декларации не указаны стоимости этих машин.

Какие авто задекларировал депутат

Кроме этого супруги имеют немалые сбережения, а именно депутат — наличными 450 000 грн и 10 000 долларов, жена — 549 000 грн и 20 000 долларов. Учитывая такое состояние, можно сделать вывод, что за год нардеп заработал немалые деньги.

Сколько сбережений у депутата Зеленского и его супруги

Ранее "Телеграф" рассказывал, что интересен в декларации судья, закрывший тысячи "пьяных" дел.