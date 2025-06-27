На Харківщині є депутат Володимир Зеленський – його родина заробляє мільйони

Він має три будинки та три легкові автівки

В Україні чималими заробітками можуть похизуватись не тільки судді, а й народні обранці. Так, до прикладу, у Харківській області є депутат, тезка президента України Володимира Зеленського, який заробляє мільйони.

Про це свідчить опублікована декларація. В документі вказано, що Зеленський Володимир Володимирович працює у Лозівській міській раді на посаді депутата, а також має чималий бізнес.

Так, у 2024 році він отримав 143 129 грн заробітної плати за роботу депутатом, понад 5,5 млн грн прибутку від бізнесу та 15 тисяч за відчуження рухомого майна. Враховуючи такі статки Зеленський та його родина (дружина, син і онука) мають чимало нерухомості. У власності депутата є три житлових будинки, одна квартира, чотири земельні ділянки.

Декларація депутат Володимира Зеленського

Зарплата та доходи депутата Зеленського

Яку нерухомість задекларував

В автопарку родини депутата Зеленського є чимало авто, серед яких навіть вантажівка. Зокрема на чоловіка записані RENAULT DUSTER 2010 року, RENAULT LOGAN 2012 року, ВАЗ 2004 року та причеп. А от дружина Оксана Зеленська має вантажне авто ГАЗ 2008 року. Цікаво, що в декларації не зазначені вартості цих машин.

Які авто задекларував депутат

Окрім цього подружжя має чималі заощадження, а саме депутат — готівкою 450 000 грн та 10 000 доларів, дружина — 549 000 грн та 20 000 доларів. Враховуючи такі статки, можна дійти висновку, що за рік нардеп заробив чималі гроші.

Скільки заощаджень у депутата Зеленського та його дружини

Раніше "Телеграф" розповідав, що цікавого у декларації судді, який закрив тисячі "п’яних" справ.