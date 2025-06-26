Миллионы на счетах и квартира на Кипре: достатки семьи обычного киевского судьи впечатляют

У самого судьи нет сбережений и собственного авто

Судья Хозяйственного суда Киева Селивон Артем за прошлый год заработал более 1,5 млн гривен. А его супруга обзавелась недвижимостью заграницей.

Об этом стало известно из декларации судьи за 2024 год. В ней также указаны данные об имуществе и доходах членов его семьи.

У Селивона есть собственная квартира и гараж в Киеве и земельный участок в селе Девички Киевской области. Его супруга Юлия Селивон владеет двумя квартирами в столице, а также земельными участками и жилым домомв в селе Малоселецкое Полтавской области. В 2024 году она приобрела квартиру на Кипре.

Имущество семьи Селивона. Скриншот декларации

Имущество семьи Селивона. Скриншот декларации

Имущество семьи Селивона. Скриншот декларации

Имущество семьи Селивона. Скриншот декларации

Имущество семьи Селивона. Скриншот декларации

В графе транспортных средств указано, что у судьи нет собственного автомобиля. Однако он пользуется машиной Mercedes-Benz s550 2008 года выпуска, которая принадлежит Ирине Селивон.

Собственного авто у Селивона нет. Скриншот декларации

За прошлый год Артем Селивон заработал 1 543 016 гривен. А его супруга — 1 695 646 гривен. Ее пенсия составила 35 320 гривен.

Зарплата Селивона. Скриншот декларации

В документе отмечено, что у судьи нет собственных сбережений. В то время как его жена хранит на банковских счетах в целом 32 278 долларов, 88 286 евро и 9 363 гривен. Активы в драгоценных (банковских) металлах — 318 280 гривен.

Сбережения жены Селивона. Скриншот декларации

Сбережения жены Селивона. Скриншот декларации

Артем Селивон — что о нем известно

В 2004 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины в Киеве по специальности "правоведение", а в 2012 году – Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" в городе Харькове.

Его отец — Николай Селивон. Был председателем Конституционного суда Украины с 2002 по 2005 год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного в декларации судьи Гончаренко Вадима, закрывшего тысячи "пьяных" дел.