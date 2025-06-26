Миллионы на счетах и квартира на Кипре: достатки семьи обычного киевского судьи впечатляют
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У самого судьи нет сбережений и собственного авто
Судья Хозяйственного суда Киева Селивон Артем за прошлый год заработал более 1,5 млн гривен. А его супруга обзавелась недвижимостью заграницей.
Об этом стало известно из декларации судьи за 2024 год. В ней также указаны данные об имуществе и доходах членов его семьи.
У Селивона есть собственная квартира и гараж в Киеве и земельный участок в селе Девички Киевской области. Его супруга Юлия Селивон владеет двумя квартирами в столице, а также земельными участками и жилым домомв в селе Малоселецкое Полтавской области. В 2024 году она приобрела квартиру на Кипре.
В графе транспортных средств указано, что у судьи нет собственного автомобиля. Однако он пользуется машиной Mercedes-Benz s550 2008 года выпуска, которая принадлежит Ирине Селивон.
За прошлый год Артем Селивон заработал 1 543 016 гривен. А его супруга — 1 695 646 гривен. Ее пенсия составила 35 320 гривен.
В документе отмечено, что у судьи нет собственных сбережений. В то время как его жена хранит на банковских счетах в целом 32 278 долларов, 88 286 евро и 9 363 гривен. Активы в драгоценных (банковских) металлах — 318 280 гривен.
Артем Селивон — что о нем известно
В 2004 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины в Киеве по специальности "правоведение", а в 2012 году – Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" в городе Харькове.
Его отец — Николай Селивон. Был председателем Конституционного суда Украины с 2002 по 2005 год.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интересного в декларации судьи Гончаренко Вадима, закрывшего тысячи "пьяных" дел.