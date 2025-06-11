Все по закону? Суддя с Киева показала почти 2 млн грн дохода, купила авто и хранит десятки тысяч долларов

У судьи также есть собственная недвижимость

Судья окружного административного суда Киева Марина Бояринцева в 2024 году обзавелась собственным автомобилем, а ее дочь — недвижимостью. Вместе с мужем за год они заработали более 2 миллионов гривен.

Об этом стало известно из ежегодной декларации за 2024 год, которую Бояринцева подала в марте текущего года. В ней указана информация о ее имуществе и доходах.

Так, в собственности Марины Бояринцевой есть жилой дом и два земельных участка в Приморске (Бердянский район). В Киеве судья имеет собственную квартиру в Киеве. У ее мужа, Руслана Горбаса, есть земельный участок в Закарпатской области. Дочь судьи Вивьен в прошлом году в один день приобрела жилой дом и земельный участок в Закарпатье.

Скриншот из декларации Марины Бояринцевой

В графе транспортных средств отмечено, что в 2024 году Бояринцева купила автомобиль Mercedes-Benz Vito 2014 года выпуска за 500 тысяч гривен. Тем временем в собственности у ее мужа есть прицеп и мопед, который он купил в 2022 году.

Марина Бояринцева купила автомобиль

В прошлом году судья получила заработную плату в размере 1 887 452 гривен в Окружном суде. Ее супруг получил зарплату в размере 294 830 гривен в "Первом столичном хлебзаводе".

Скриншот декларации Марины Бояринцевой

Наличными Бояринцева хранит 50 000 долларов, а ее муж — 2 700 долларов. На банковских счетах у пары сбережений нет.

Сколько денег хранит судья Бояринцева

Марина Бояринцева — что о ней известно

Родилась 19 августа 1976 года в Запорожье.

Высшее образование получила в Запорожском государственном университете (1994 – 1999, правоведение, юрист). В 2017 году окончила

Национальный авиационный университет (системное программирование, программист системный). Кандидат юридических наук (Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2006 год). Доктор наук (Запорожский государственный университет, 2020)

С 1993 по 1994 год работала секретарем судебного заседания в Запорожском областном суде.

С 1999 по 2000 год была юрисконсультом на предприятии "Профессионал-Центр" Запорожского областного отделения Всеукраинского благотворительного фонда "Профессионал".

Затем с 2001 по 2007 год была помощником судьи в Хозяйственном суде Киева.

В том же 2007 году с февраля по март работала главным юрисконсультом в ООО "Компания по управлению активами "Сварог Эссет Менеджмент".

Следующие два года занимала должность помощника судьи в Окружном административном суде города Киев.

Марина Бояринцева

Также была помощником судьи с 2009 по 2010 год в Высшем административном суде Украины.

С декабря 2010 года занимает должность судья Окружного административного суда Киева.

Окружной административный суд города Киева (с 14.12.2010)

Осуществляет преподавательскую деятельность в Национальной школе судей Украины

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декларации судьи Окружного административного суда Киева Натальи Клочковой замечены интересные детали.