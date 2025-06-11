Все по закону? Суддя с Киева показала почти 2 млн грн дохода, купила авто и хранит десятки тысяч долларов
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У судьи также есть собственная недвижимость
Судья окружного административного суда Киева Марина Бояринцева в 2024 году обзавелась собственным автомобилем, а ее дочь — недвижимостью. Вместе с мужем за год они заработали более 2 миллионов гривен.
Об этом стало известно из ежегодной декларации за 2024 год, которую Бояринцева подала в марте текущего года. В ней указана информация о ее имуществе и доходах.
Так, в собственности Марины Бояринцевой есть жилой дом и два земельных участка в Приморске (Бердянский район). В Киеве судья имеет собственную квартиру в Киеве. У ее мужа, Руслана Горбаса, есть земельный участок в Закарпатской области. Дочь судьи Вивьен в прошлом году в один день приобрела жилой дом и земельный участок в Закарпатье.
В графе транспортных средств отмечено, что в 2024 году Бояринцева купила автомобиль Mercedes-Benz Vito 2014 года выпуска за 500 тысяч гривен. Тем временем в собственности у ее мужа есть прицеп и мопед, который он купил в 2022 году.
В прошлом году судья получила заработную плату в размере 1 887 452 гривен в Окружном суде. Ее супруг получил зарплату в размере 294 830 гривен в "Первом столичном хлебзаводе".
Наличными Бояринцева хранит 50 000 долларов, а ее муж — 2 700 долларов. На банковских счетах у пары сбережений нет.
Марина Бояринцева — что о ней известно
Родилась 19 августа 1976 года в Запорожье.
Высшее образование получила в Запорожском государственном университете (1994 – 1999, правоведение, юрист). В 2017 году окончила
Национальный авиационный университет (системное программирование, программист системный). Кандидат юридических наук (Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2006 год). Доктор наук (Запорожский государственный университет, 2020)
С 1993 по 1994 год работала секретарем судебного заседания в Запорожском областном суде.
С 1999 по 2000 год была юрисконсультом на предприятии "Профессионал-Центр" Запорожского областного отделения Всеукраинского благотворительного фонда "Профессионал".
Затем с 2001 по 2007 год была помощником судьи в Хозяйственном суде Киева.
В том же 2007 году с февраля по март работала главным юрисконсультом в ООО "Компания по управлению активами "Сварог Эссет Менеджмент".
Следующие два года занимала должность помощника судьи в Окружном административном суде города Киев.
Также была помощником судьи с 2009 по 2010 год в Высшем административном суде Украины.
С декабря 2010 года занимает должность судья Окружного административного суда Киева.
Окружной административный суд города Киева (с 14.12.2010)
Осуществляет преподавательскую деятельность в Национальной школе судей Украины
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декларации судьи Окружного административного суда Киева Натальи Клочковой замечены интересные детали.