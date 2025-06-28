Его засыпали землей вместе с домами: где в Украине есть опасное село-призрак из игры S.T.A.L.K.E.R (фото)
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Сейчас в селе осталась лишь одна школа и знак радиации
На карте Украины есть "мертвое" село под названием Копачи. Оно находится всего в четырех километрах от Чернобыльской атомной электростанции и после аварии на ней, село буквально стерли с лица земли.
"Телеграф" рассказывает, что известно о Копачах — что в нем осталось и какие интересные факты связаны с этим селом. Одно из первых упоминаний о Копачах датировано 1685 годом. Название, к слову, произошло не от "копать", а от копа (куча) — народного схода для религиозных, торговых или судебных нужд.
Перед аварией на ЧАЭС в селе проживало 1114 жителей и было 393 двора. Оно подчинялось Чернобыльскому району.
После катастрофы на Чернобыльской станции 26 апреля 1986 года село было сильно загрязнено радиацией. Тогда жителей Копачей переселили в село Лехновка Барышевского района, а само село решили буквально закопать вместе со всеми домами, специально засыпав землей.
Еще одной веской причиной уничтожения Копачей, помимо радиации, стал тот факт, что на протяжении двух лет местные жители пытались вернуться в свои дома.
Территория села сгорела во время лесных пожаров в Чернобыльской зоне в апреле 2020 года. С конца февраля по 1 апреля 2022 года село было оккупировано российскими войсками.
В настоящее время территория не заселена. Там можно встретить лишь разных животных. В селе остался одноэтажный детский сад.
Также в селе уцелел один знак, указывающий на радиацию.
Интересный факт: в популярной компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти есть локация под названием "Копачи". Деревня является частью уровня "Окраины "Юпитера". В игре деревня известна тем, что в окрестностях водится много зомби, а оставшиеся от старых домов холмы излучают много радиации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине расположен мистический парк самоубийц. В 2009 году это место даже оказалось в центре внимания "Битвы экстрасенсов".