Его засыпали землей вместе с домами: где в Украине есть опасное село-призрак из игры S.T.A.L.K.E.R (фото)

Сейчас в селе осталась лишь одна школа и знак радиации

На карте Украины есть "мертвое" село под названием Копачи. Оно находится всего в четырех километрах от Чернобыльской атомной электростанции и после аварии на ней, село буквально стерли с лица земли.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Копачах — что в нем осталось и какие интересные факты связаны с этим селом. Одно из первых упоминаний о Копачах датировано 1685 годом. Название, к слову, произошло не от "копать", а от копа (куча) — народного схода для религиозных, торговых или судебных нужд.

Перед аварией на ЧАЭС в селе проживало 1114 жителей и было 393 двора. Оно подчинялось Чернобыльскому району.

Дорога в селе Копачи. Фото: Википедия

После катастрофы на Чернобыльской станции 26 апреля 1986 года село было сильно загрязнено радиацией. Тогда жителей Копачей переселили в село Лехновка Барышевского района, а само село решили буквально закопать вместе со всеми домами, специально засыпав землей.

Село Копычи. Скриншот видео / YouTube-канал TimePRO.TV

Еще одной веской причиной уничтожения Копачей, помимо радиации, стал тот факт, что на протяжении двух лет местные жители пытались вернуться в свои дома.

Территория села сгорела во время лесных пожаров в Чернобыльской зоне в апреле 2020 года. С конца февраля по 1 апреля 2022 года село было оккупировано российскими войсками.

В настоящее время территория не заселена. Там можно встретить лишь разных животных. В селе остался одноэтажный детский сад.

Детский сад в селе Копачи. Фото: Википедия

Детский сад в селе Копачи. Фото: Википедия

Детский сад в селе Копачи. Фото: Википедия

Детский сад в селе Копачи. Фото: Википедия

Детский сад в селе Копачи. Фото: Википедия

Также в селе уцелел один знак, указывающий на радиацию.

Знак радиации в селе Копачи. Фото - Википедия

Интересный факт: в популярной компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти есть локация под названием "Копачи". Деревня является частью уровня "Окраины "Юпитера". В игре деревня известна тем, что в окрестностях водится много зомби, а оставшиеся от старых домов холмы излучают много радиации.

Локация "Копачи" в игре S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Fandom

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине расположен мистический парк самоубийц. В 2009 году это место даже оказалось в центре внимания "Битвы экстрасенсов".