В самом сердце Закарпатья есть "коридор смерти" и колодец с дьяволом: где это место и как выглядит

Этот замок стоит на вулканической горе высотой 68 метров

На вершине древнего вулканического холма в самом сердце Закарпатья возвышается Паланок — один из самых неприступных и загадочных замков Украины. Его стены хранят множество легенд.

Средневековый замок Паланок — символ и главная гордость древнего Мукачево. Этот выдающийся образец оборонной архитектуры привлекает ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира. Паланок по праву считается одним из самых интересных фортификационных комплексов Украины, которые сохранились по сей день.

Крепость с колодцем дьявола и "коридором смерти"

Первые упоминания о замке датируются IX веком. Летописи не сохранили имен первых владельцев Паланок. Историки предполагают, что тогда это было простое укрепление из дерева в виде палисада — от итальянского слова "palizzata", что и дало замку его название.

Первый каменный замок на этом месте возвел в XIV веке подольский князь Федор Корятович, который заложил основы будущей неприступной крепости. При Корятовиче возводились новые стены, рылись глубокие рвы, над скалами вырастали дополнительные башни, а рядом с ними — жилые постройки. Позднее появились и узкие длинные коридоры, скрытые в толще укреплений. Один из них получил зловещее прозвище — "коридор смерти". Это узкий проход между башнями, где вражеских солдат заманивали в ловушку, запирали решетками и обливали сверху кипятком и смолой.

В центре замкового двора находится 85-метровый колодец, высеченный прямо в скале. По легенде, князь пообещал дьяволу мешок золота за помощь в возведении колодца. Когда настал момент расплаты, Корятович преподнес нечистому лишь две монеты. Тот, разгневавшись, плюнул в воду и исчез в глубинах. Говорят, по ночам из колодца доносятся жуткие стоны дьявола.

Колодец с дьяволом. Фото: Mukachevo

Кстати, во внутреннем дворе замка Федору Корятовичу, который умер в 1414 году и был похоронен в соборе Мукачевского монастыря, установлен памятник. Туристы с удовольствием натирают бронзовый палец статуи — на удачу и исполнение желаний.

Памятник одному из владельцев замка - Федору Корятовичу

Илона Зрини — легенда Мукачевского замка

Со временем Паланок стал не только оборонительным центром, но и символом борьбы и независимости. Особое место в его судьбе занимает княгиня Илона Зрини — женщина, которая на протяжении трех лет (1685–1688) героически обороняла крепость от австрийских войск. За мужество ее удостоили грамоты от самого турецкого султана — уникальный случай в истории Османской империи.

Австрийцам не удалось бы захватить замок без хитрости. Однажды они подкупили одного из слуг Зрини, который отравил воду в колодце. Лишь после этого княгиня была вынуждена подписать акт о капитуляции, одним из пунктов которого был отказ княгини от прав на детей. Илона провела остаток своей жизни в изгнании в Турции, а ее сын Ференц II Ракоци возглавил антигабсбургское восстание.

В начале XXI века в Мукачевском замке был установлен памятник Илоне Зрини и Ференцу Ракоци. Создал его украинский закарпатский скульптор Петр Матл.

Памятник Зрини и ее сыну в замке Паланок

Замок Паланок: как доехать, маршрут и цены

Общая площадь замка насчитывает 14 тысяч квадратных метров. В нем — 130 разнообразных комнат, связанных между собой сложной сетью подземных ходов. Сегодня здесь работают музей истории Закарпатья, художественная галерея, залы для дегустации закарпатских вин, кофейни, а с обзорных площадок открываются потрясающие виды на город и Карпаты.

Замок Паланок в Мукачево расположен на улице Подзамковой. Добраться до него можно маршруткой №3, которая отправляется из центра города, сообщает go-to.rest.

Где находится замок Паланок в Мукачево. Фото: Google Maps

Стоимость посещения:

Взрослый билет — 100 грн

Для студентов, пенсионеров и родителей из многодетных семей — 70 грн

Для детей до 14 лет — 50 грн

Часы работы:

Замок открыт ежедневно с 9:00 до 17:00.

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