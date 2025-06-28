Його засипали землею разом із будинками: де в Україні є небезпечне село-примара з гри S.T.A.L.K.E.R (фото)

Нині у селі залишилася лише одна школа та знак радіації

На карті України є "мертве" село під назвою Копачі. Воно знаходиться всього за чотири кілометри від Чорнобильської атомної електростанції і після аварії на ній село буквально стерли з лиця землі.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Копачі — що в ньому залишилося і які цікаві факти пов’язані з цим селом. Одна з перших згадок про Копачі датована 1685 роком. Назва, до речі, походить не від "копати", а від копа (купа) — народного сходу для релігійних, торгових або судових потреб.

Перед аварією на ЧАЕС у селі проживало 1114 мешканців та було 393 двори. Воно підкорялося Чорнобильському району.

Дорога у Копачах. Фото: Вікіпедія

Після катастрофи на Чорнобильській станції 26 квітня 1986 року село було забруднене радіацією. Тоді мешканців Копачів переселили до села Лехнівка Баришівського району, а саме село вирішили буквально закопати разом з усіма будинками, спеціально засипавши землею.

Село Копичі. Скріншот відео/YouTube-канал TimePRO.TV

Ще однією вагомою причиною знищення Копачів, окрім радіації, став той факт, що протягом двох років місцеві жителі намагалися повернутись до своїх будинків.

Територія села згоріла під час лісових пожеж у Чорнобильській зоні у квітні 2020 року. З кінця лютого до 1 квітня 2022 року село було окуповане російськими військами.

Зараз територія не заселена. Там можна зустріти лише різних тварин. У селі залишився одноповерховий дитячий садок.

Дитячий садок у селі Копачі. Фото: Вікіпедія

Дитячий садок у селі Копачі. Фото: Вікіпедія

Дитячий садок у селі Копачі. Фото - Вікіпедія

Дитячий садок у селі Копачі. Фото: Вікіпедія

Дитячий садок у селі Копачі. Фото: Вікіпедія

Також у селі вцілів один знак, що вказує на радіацію.

Радіація знак в Копачі. Фото — Вікіпедія

Цікавий факт: у популярній комп’ютерній грі STALKER: Поклик Прип’яті є локація під назвою "Копачі". Село є частиною рівня "Окраїни "Юпітера". У грі село відоме тим, що в околицях водиться багато зомбі, а пагорби, що залишилися від старих будинків, випромінюють велику кількість радіації.

Локація "Копачі" у грі STALKER: Поклик Прип’яті. Fandom

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні розташований містичний парк самогубців. У 2009 році це місце навіть опинилося в центрі уваги "Битви екстрасенсів".