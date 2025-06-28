Lifecell без предупреждения списал средства за услугу, якобы подключенную 10 лет назад: как так получилось

Услуга "Дополнительные деньги" вызывает вопросы

Мобильный оператор "Lifecell" без предупреждения использует кредитные деньги с 30% ставкой. Денежные средства снимают со счета, когда заканчивается тариф.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Речь идет об услуге "Дополнительные деньги", которая автоматически подключена всем абонентам.

"Лайфсел снял с меня без предупреждения 250 грн в минус, а затем также без предупреждения докинул еще 95 в виде процентов", — говорится в сообщении.

Скриншот переписки с ботом Lifecell

Скриншот переписки с ботом Lifecell

Скриншот переписки с ботом Lifecell

Заметим, что после окончания действия тарифа оператор предоставляет средства для пополнения счета в долг. Однако пользование этой услугой не бесплатное, ведь чем больше сумма, тем больше процент, который нужно будет возместить. То есть если абонент по тарифу должен платить от 200 до 380 грн в месяц и после прекращения действия тарифа пополнение не произошло, lifecell предоставит эти деньги "в долг". Впоследствии человеку придется пополнить телефон и погасить эту процентную ставку.

Скриншот с сайта Lifecell

Как видно на фото, консультант в чат-боте отметил, что услуга "Дополнительные деньги" подключается всем абонентам автоматически — это указано и на сайте. К слову, датой активации услуги называют 2015 год, однако первые упоминания о "Дополнительных деньгах" были всего четыре года назад, весной 2021 года.

"Услугой могут воспользоваться индивидуальные и корпоративные абоненты, которые обслуживаются на условиях подписки три или более месяцев и пополнили счет на 80 грн или больше за последние 60 дней", — пишет Lifecell.

Условия услуги "Дополнительные деньги" от Lifecell

Однако оператор не предупреждает людей о подключении этой услуги и то, что впоследствии абоненты будут должны компании кругленькую сумму. Также после предоставления услуги "Дополнительные деньги" в течение 2 дней нужно пополнить счет, если этого не сделать, то "плата за пользование услугой будет удержана при следующем пополнении вместе с суммой использованных средств".

Напомним, что схожая схема работы есть и у Vodafone. Однако этот оператор еще может заблокировать номер, если при списании денег был превышен кредитный лимит. И разблокировать его можно только, пополнив мобильный счет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы жалуются на оператора, ведь LIfecell снимает все деньги без разрешения.