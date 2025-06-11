Не подключился пакет услуг Vodafone? Вы будете терять деньги каждый день, если не сделаете это

Оператор дал четкую инструкцию

Мобильный оператор Vodafone – один из самых распространенных среди украинцев. Он предлагает множество акций и скидок, но иногда пакет услуг не подключается автоматически.

На сайте Vodafone рассказали, что делать, если пакет услуг не подключился автоматически. Пакет услуг – это специальное предложение, содержащее мобильный интернет, звонки и SMS, объединенные в одну цену.

Почему неподключенный пакет услуг означает потерю денег

Если по каким-то причинам (чаще всего, если не пополнить счет вовремя) не подключился пакет услуг Vodafone, оплата за пользование будет списываться ежедневно. В нее входит абонентская плата, а также отдельная плата за каждую минуту, сообщение или объем данных. Это дороже, чем использование пакета услуг.

Абонент платит определенную абонплату за пакет услуг ежемесячно. Обычно после оплаты пакетные услуги предоставляются автоматически. Оператор рассказал, что делать, если этого не произошло.

Пакет услуг Vodafone не подключился – что делать

завершить все интернет-сессии на телефоне (включить/выключить режим "В самолете")

проверить счет: *101#

если средств недостаточно, по номеру *101*4# узнать необходимую сумму пополнения

пополнить счет на указанную сумму

После пополнения нужно набрать специальную комбинацию, чтобы пакет услуг на месяц активировался *101*444# и нажать кнопку вызова. После этого придет SMS об успешном подключении месячного тарифа и начислении пакета услуг (гигабайтов, минут и SMS).

У оператора дали четкую инструкцию

Что будет, если не пополнять счет Vodafone

Даже если вы не пополняете счет, ваш номер сохраняется за вами в течение 370 дней. Чтобы автоматически продлить срок действия еще на такой же период, достаточно пополнить счет на сумму от 5 гривен (кроме перевода с номера на номер (услуга "Перевод средств").

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать, есть ли у вас бонусы от Vodafone и за что их начисляют.