Залишили з "мінусом" на рахунку. lifecell пояснив, чому без попередження знімає кредитні кошти

Послуга "Додаткові гроші" викликає питання

Мобільний оператор "lifecell" без попередження використовує кредитні гроші з 30% ставкою. Кошти знімають з рахунку, коли закінчується тариф.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що йдеться про послугу "Додаткові гроші", яка автоматично підключена усім абонента.

"Лайфсел зняв з мене без попередження 250 грн в мінус, а потім так само без попередження докинув ще 95 у вигляді відсотків", — йдеться у повідомленні.

Скріншот перписки з ботом lifecell

Скріншот перписки з ботом lifecell

Скріншот перписки з ботом lifecell

Зауважимо, що після закінчення дії тарифу оператор надає кошти для поповнення рахунку ніби в борг. Однак користування цією послугою не безкоштовне, адже чим більша сума, тим більше відсоток, який треба буде відшкодувати. Тобто, якщо абонент за тарифом має сплачувати від 200 до 380 грн на місяць і після припинення дії тарифу поповнення не відбулось, lifecell надасть ці гроші "у борг". Згодом людині треба буде поповнити телефон та погасити цю відсоткову ставку.

Скріншот з сайту lifecell

Як видно на фото, консультант у чат-боті зазначив, що послуга "Додаткові гроші" підключається усім абонентам автоматично — це вказано і на сайті. До слова, датою активації послуги називають 2015 рік, однак перші згадки про "Додаткові гроші" були лише чотири роки назад, навесні 2021 року.

"Послугою можуть скористатися індивідуальні та корпоративні абоненти, які обслуговуються на умовах передплати три або більше місяців та поповнили рахунок на 80 грн чи більше за останні 60 днів", — пише lifecell.

Умови послуги "Додаткові гроші" від lifecell

Однак оператор не попереджає людей про підключення цієї послуги і те, що згодом абонети будуть винні компанії кругленьку суму. Також після надання послуги "Додаткові гроші" протягом 2-х днів треба поповнити рахунок, якщо цього не зробити, то "плата за користування послугою буде утримана при наступному поповненні разом із сумою використаних коштів".

Нагадаємо, що схожа схема роботи є і у Vodafone. Однак цей оператор ще може заблокувати номер, якщо під час списання грошей було перевищено кредитний ліміт. І розблокувати його можливо тільки, поповнивши мобільний рахунок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці жаліються на оператора, адже LIfecell знімає всі гроші без дозволу.